Лилия Подкопаева растрогала поклонников фото с мужем

Спортсменка ждет ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского.

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Известная украинская спортсменка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева находится на последних месяцах беременности. Она ждет ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Дубинского.

Свой Instagram Подкопаева “засыпает“ снимками с округлым животом, а вот мужчину показывает редко. Накануне Лилия все же опубликовала совместное фото с любимым супругом.

Так, в кадре Лилия и Игорь запечатлены во дворе дома. Подкопаева, одетая в свободное белое платье, держит в руках огромный букет роз и трогательно прижимается к любимому.

Триста тысяч часов за спиною, Триста тысяч планет надо мною, - подписала снимок гимнастка.

Ранее мы писали, что беременная Лилия Подкопаева показала, какой была в 18 лет.