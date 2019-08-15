Вокалистка и басист The Hardkiss отправились на отдых с 3-летним Даниилом.

"На маму и на папу похож": Фото 3-летнего сына Юлии Саниной растрогало Сеть instagram.com/the_hardkiss

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Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина умилила Сеть новым фото с мужем Валерием Бебко и сыном. В Инстаграм певица добавила снимок, на котором они втроем позируют в обнимку на фоне зеленых деревьев. Сын пары, 3-летний Даниил широко улыбается.

Традиционное отпускное фото ❤️, - написала артистка.

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В комментариях пользователи Сети отметили, что ребята - очень красивая семья и умилиллись сыном Юлии и Вала.

Какой он миленький 🙏🙌, - написала tayanna_reshetnyak.

👪👼🏼♥️, - подписала zlata.ognevich

Ведущий ruslan_senichkin оставил эмодзи: ❤️✌️🔥

У красивых людей рождаются красивые дети 😍🤤

Дуже гарні😍 добре вам відпочити)))

Как же малыш на папу похож!!!

Какой у вас красивый сыночек получился! 😍

Ну малой у вас красивый, капец!

Які ви гарні всі! 😍😍 Дивлюся на синочка, а там порівну і мама і тато. От як змішати два кольори)) Виходить новий, але розпізнаєш у ньому і один і другий. Це рідко, коли діти настільки схожі одразу на обох батьків☺️❤️😊, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлию Санину в белом парике не узнали в Сети.