Лиза Василенко рассказала, что из-за издевательств одноклассников чуть не бросила школу.

Актриса сериала "Школа" призналась, что страдала от буллинга одноклассников пресс-служба

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15 августа гостьей студии “Сніданку з 1+1“ стала одна из самых ярких актрис "Школы" ‒ известная блогер и профессиональная модель Лиза Василенко. Сейчас девушка получает тысячи комплиментов, ее узнают на улицах и считают примером для подражания. Трудно поверить, но в свои школьные годы Лиза испытала на себе буллинг одноклассников. Об этой печальной странице в своей биографии она рассказала в эфире «Сніданку з 1+1», желая поддержать современных подростков и на собственном примере доказать, что проблемы не должны стать препятствиями к осуществлению мечты.

Поводом для издевательств над будущей звездой одноклассники Лизы выбрали ее хобби.

Читай также: Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на “Х-фактор“ В старших классах я увлекалась косплеем ‒ переодевалась в костюмы персонажей любимых мультиков и фильмов. Одноклассники говорили, что я похожа на клоуна и выгляжу глупо. Мне было больно и грустно из-за того, что меня не понимают. Однажды они ударили меня в живот. В тот день я пришла домой в слезах и после этого перестала ходить в школу, ‒ рассказала юная актриса.

Актриса сериала "Школа" призналась, что страдала от буллинга одноклассников пресс-служба

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Лиза посещала отдельные занятия, чтобы успешно сдать экзамены, но понимала, что бежать от проблемы ‒ не лучшее решение. Преодолеть свои страхи девушке помогла ее мама, которая по образованию психолог. Также актриса рассказала, что всегда ждала лета, ведь в это время не посещала школу и не страдала от издевательств одноклассников. Однако психотерапевт Светлана Прядун отметила, что такой летний “отдых“ от буллинга, к сожалению, на защитит от его последствий:

Буллинг наносит ребенку тяжелые травмы, поэтому родители должны применить комплексный подход. Ребенок должен понимать, что дома его поддержат в любом случае, что он имеет право голоса. Стоит обратиться за помощью к психологу, ведь низкая самооценка сама не вырастет.

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При этом не все школьники решаются открыто, как Лиза, рассказать о фактах буллинга, проблемах с родителями, сверстниками и учителями. Часто они замалчивают эти факты и продолжают терпеть издевательства. Осенью прошлого года “1+1“ запустил онлайн-дневник для подростков “Тільки нікому не кажи“, в котором школьники получили возможность анонимно говорить о своих заботах. Он был создан с целью предоставить возможность школьникам быть услышанными и привлечь внимание общества к проблемам современных подростков. На сайте есть раздел “Тобі“ с контактами психологов, чтобы школьники могли получить необходимую поддержку. Запуск анонимного дневника вызвал громкий общественный резонанс, подростки уже оставили более тысячи историй.

Сегодня психологи и актеры сериала «Школа» продолжают читать и комментировать истории подростков с сайта "Тільки нікому не кажи" https://secrets.1plus1.ua/

Ранее мы писали, что актеры сериала “Школа“ вошли в топ популярных исполнителей.