Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"

Комментариев: 0
Артистка продемонстрировала на шоу эксцентричные и смелые образы.

Настя Каменских: лучшие образы судьи
Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
пресс-служба

Читай также: Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом

Известная певица и судья вокального шоу "Х-фактор" на СТБ NK | Настя Каменских по праву считается одной из самых стильных звезд шоу-бизнеса. Певица не боится экспериментировать с образами, умело использует мировые тренды, и знает, как с их помощью выгоднее всего подчеркнуть восхитительную фигуру. Смотрите подборку самых стильных образов артистки со съемок шоу.

Настя Каменских: лучшие образы судьи
Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
пресс-служба

Для одного из съемочных дней Настя остановила выбор на красивом бежевом облегающем платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Дополнили образ золотые босоножки на шпильке и массивные украшения в тон. 

Настя Каменских: лучшие образы судьи
Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
пресс-служба

Читай также: Проект "Чернобыль: Death Town Music" записал голос Припяти

В другой день съемок шоу певица предстала на кастинге в трендовом комбинезоне с объемными брюками, где верх наряда и зона декольте оформлены в виде двух пересекающихся широких полосок ткани.

Настя Каменских: лучшие образы судьи
Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
пресс-служба

Волосы звезды небрежно собраны на затылке.

Настя Каменских: лучшие образы судьи
Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
пресс-служба

Брюки с баской и топом вызвали невероятный ажиотаж в сети! Длинные ниспадающие волосы, черные босоножки в тон, нежные украшения — все это только дополняет сексуальный образ Насти.

Настя Каменских: лучшие образы судьи
Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
пресс-служба

В тренировочном лагере судья "Х-фактора" появилась в одном из самых ярких образов — двухцветном комбинезоне с прозрачным поясом и разноцветными туфлями. 

Настя Каменских: лучшие образы судьи
Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
пресс-служба

Читай также: Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости

А для финального испытания участников шоу Каменских сделала выбор в пользу стильного серебристого брючного костюма — укороченные брюки и свободный жакет, который звезда надела поверх черного кроп-топа. Дополнили образ изящные черные босоножки на шпильке и оригинальное массивное колье. Главным акцентом всего образа стал эффектный макияж смоки-айс и "мокрая" укладка.

Настя Каменских: лучшие образы судьи
Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
пресс-служба

Ранее мы писали о ярких образах Оли Поляковой на Х-Факторе.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, х фактор, певица, наряды звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь