Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора"
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Известная певица и судья вокального шоу "Х-фактор" на СТБ NK | Настя Каменских по праву считается одной из самых стильных звезд шоу-бизнеса. Певица не боится экспериментировать с образами, умело использует мировые тренды, и знает, как с их помощью выгоднее всего подчеркнуть восхитительную фигуру. Смотрите подборку самых стильных образов артистки со съемок шоу.
Для одного из съемочных дней Настя остановила выбор на красивом бежевом облегающем платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Дополнили образ золотые босоножки на шпильке и массивные украшения в тон.
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В другой день съемок шоу певица предстала на кастинге в трендовом комбинезоне с объемными брюками, где верх наряда и зона декольте оформлены в виде двух пересекающихся широких полосок ткани.
Волосы звезды небрежно собраны на затылке.
Брюки с баской и топом вызвали невероятный ажиотаж в сети! Длинные ниспадающие волосы, черные босоножки в тон, нежные украшения — все это только дополняет сексуальный образ Насти.
В тренировочном лагере судья "Х-фактора" появилась в одном из самых ярких образов — двухцветном комбинезоне с прозрачным поясом и разноцветными туфлями.
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А для финального испытания участников шоу Каменских сделала выбор в пользу стильного серебристого брючного костюма — укороченные брюки и свободный жакет, который звезда надела поверх черного кроп-топа. Дополнили образ изящные черные босоножки на шпильке и оригинальное массивное колье. Главным акцентом всего образа стал эффектный макияж смоки-айс и "мокрая" укладка.
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