Артистка продемонстрировала на шоу эксцентричные и смелые образы.

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора" пресс-служба

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Известная певица и судья вокального шоу "Х-фактор" на СТБ NK | Настя Каменских по праву считается одной из самых стильных звезд шоу-бизнеса. Певица не боится экспериментировать с образами, умело использует мировые тренды, и знает, как с их помощью выгоднее всего подчеркнуть восхитительную фигуру. Смотрите подборку самых стильных образов артистки со съемок шоу.

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора" пресс-служба

Для одного из съемочных дней Настя остановила выбор на красивом бежевом облегающем платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Дополнили образ золотые босоножки на шпильке и массивные украшения в тон.

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора" пресс-служба

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В другой день съемок шоу певица предстала на кастинге в трендовом комбинезоне с объемными брюками, где верх наряда и зона декольте оформлены в виде двух пересекающихся широких полосок ткани.

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора" пресс-служба

Волосы звезды небрежно собраны на затылке.

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора" пресс-служба

Брюки с баской и топом вызвали невероятный ажиотаж в сети! Длинные ниспадающие волосы, черные босоножки в тон, нежные украшения — все это только дополняет сексуальный образ Насти.

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора" пресс-служба

В тренировочном лагере судья "Х-фактора" появилась в одном из самых ярких образов — двухцветном комбинезоне с прозрачным поясом и разноцветными туфлями.

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора" пресс-служба

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А для финального испытания участников шоу Каменских сделала выбор в пользу стильного серебристого брючного костюма — укороченные брюки и свободный жакет, который звезда надела поверх черного кроп-топа. Дополнили образ изящные черные босоножки на шпильке и оригинальное массивное колье. Главным акцентом всего образа стал эффектный макияж смоки-айс и "мокрая" укладка.

Настя Каменских: лучшие образы судьи "Х-фактора" пресс-служба

Ранее мы писали о ярких образах Оли Поляковой на Х-Факторе.