В дебютный альбом артистки вошло 16 треков, некоторые из которых уже успели полюбиться слушателям .

Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом пресс-служба

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Сегодня, 16 августа, исполнительница Анастасия Рэй выпустила дебютный цифровой мини-сборник.

В первый ЕР-альбом певицы "For You" вошло пять композиций. Четыре трека уже известны слушателям: "Ориентация", "Ранена", "Ранена" (RMX) и "Золотая рыбка", ранее они были изданы синглами.

Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом пресс-служба

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Новинкой в сборнике стала ремиксованая версия хита "Ориентация". Над новым танцевальным звучанием работал известный украинский диджей, саундпродюсер Ярослав Малыхин (DJ MalYar).

Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом пресс-служба

Кстати, в начале лета Анастасия Рэй выпустила свой первый клип на песню "Ориентация". Клип собрал более 1 млн просмотров на YouTube.

Читай также: Проект "Чернобыль: Death Town Music" записал голос Припяти Спасибо моему слушателю за идею издать синглы одним сборником. Уверена, что 16-минутный марафон моей легкой танцевальной музыки украсит любую поездку, вечеринку или просто пробежку, прогулку. Любимые треки в формате нон-стоп теперь в каждом телефоне и плей-листе, - делится Анастасия Рэй.

EP-альбом Анастасии Рэй "For You" доступен уже на всех цифровых площадках.

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