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Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом

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В дебютный альбом артистки вошло 16 треков, некоторые из которых уже успели полюбиться слушателям .

Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом
Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом
пресс-служба

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Сегодня, 16 августа, исполнительница Анастасия Рэй выпустила дебютный цифровой мини-сборник.

В первый ЕР-альбом певицы "For You" вошло пять композиций. Четыре трека уже известны слушателям: "Ориентация", "Ранена", "Ранена" (RMX) и "Золотая рыбка", ранее они были изданы синглами.

Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом
Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом
пресс-служба

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Новинкой в сборнике стала ремиксованая версия хита "Ориентация". Над новым танцевальным звучанием работал известный украинский диджей, саундпродюсер Ярослав Малыхин (DJ MalYar).

Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом
Молодая украинская певица Анастасии Рэй выпустила свой первый цифровой альбом
пресс-служба

Кстати, в начале лета Анастасия Рэй выпустила свой первый клип на песню "Ориентация". Клип собрал более 1 млн просмотров на YouTube.

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Спасибо моему слушателю за идею издать синглы одним сборником. Уверена, что 16-минутный марафон моей легкой танцевальной музыки украсит любую поездку, вечеринку или просто пробежку, прогулку. Любимые треки в формате нон-стоп теперь в каждом телефоне и плей-листе, - делится Анастасия Рэй.

EP-альбом Анастасии Рэй "For You" доступен уже на всех цифровых площадках. 

Ранее мы писали, что звезды 1+1 снялись в атмосферном видео. 

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Теги: альбом, дебют
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Источник: ivona.bigmir.net

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