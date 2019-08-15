Соня Киперман добавила яркое фото из бассейна на отдыхе в горах.

"Красиво все": Дочка Брежневой похвасталась длинными ногами в купальнике ivona.bigmir.net

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Дочь певицы Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман, похоже, вошла во вкус - и активно будоражит фантазию подписчиков пляжными фото. На этот раз девушка поделилась снимком из бассейна около одноэтажного домика с беседкой. На заднем плане видны горы. Соня позирует, сидя на краешке бортика, прижав к себе одно колено и опустив другую ногу в воду.

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Фолловеры Сони назвали ее “красавицей“ и отметили, что “ в этом фото прекрасно все“, также в комментариях заметили, что у девушки очень длинные и красивые ноги.

Ранее мы писали, что Соня Киперман засветила пышную грудь в распахнувшемся халатике.