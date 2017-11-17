Жена Джастина Бибера позировала в жарких образах для Interview.

Вспомнила соперницу?: Хейли Бибер на фото стала сексапильной брюнеткой с каре instagram.com/haileybieber

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Супруга канадского музыканта Джастина Бибера 22-летняя модель Хейли Болдуин-Бибер снялась в яркой фотосессии для журнала Interview. Знаменитость позировала в открытых майках и боди, эротично прикрываясь джинсовыми вещами. Фото появились в Инстаграм Хейли. Интересно, что на одном из фото модель предстает в образе жгучей брюнетки с влажными волосами - она позирует сидя вполоборота к камере, заложив ладони на пояс джинсов. Пикантности кадру добавляет сползающая с плеч Хейли джинсовая жилетка.

Напомним, что ранее фото с мокрыми волосами активно выкладывала “соперница“ Хейли - популярная актриса и певица - яркая брюнетка Селена Гомес, с которой раньше встречался Джастин Бибер.

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К слову, в одном из недавних интервью Джастин отмечал, что его чувства к Селене все так же сильны - но Хейли он любит как супругу. Неужели попахивает ревностью со стороны Болдуин? Правда, Селена почти никогда не носила каре, но отдельные моменты образа отдаленно напоминают темпераментную звезду Инстаграма.

Ранее мы писали, что Селена Гомес рассказала о том, как пережила разрыв с Джастином Бибером.