Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вспомнила соперницу?: Хейли Бибер на фото стала сексапильной брюнеткой с каре

Комментариев: 0
Жена Джастина Бибера позировала в жарких образах для Interview.

Вспомнила соперницу?: Хейли Бибер на фото стала сексапильной брюнеткой с каре
Вспомнила соперницу?: Хейли Бибер на фото стала сексапильной брюнеткой с каре
instagram.com/haileybieber

Читай также: “Выглядит старше“: Миллиардерша Кайли Дженнер подверглась нападкам в Сети

Супруга канадского музыканта Джастина Бибера 22-летняя модель Хейли Болдуин-Бибер снялась в яркой фотосессии для журнала Interview. Знаменитость позировала в открытых майках и боди, эротично прикрываясь джинсовыми вещами. Фото появились в Инстаграм Хейли. Интересно, что на одном из фото модель предстает в образе жгучей брюнетки с влажными волосами - она позирует сидя вполоборота к камере, заложив ладони на пояс джинсов. Пикантности кадру добавляет сползающая с плеч Хейли джинсовая жилетка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@interviewmag

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Напомним, что ранее фото с мокрыми волосами активно выкладывала “соперница“ Хейли - популярная актриса и певица - яркая брюнетка Селена Гомес, с которой раньше встречался Джастин Бибер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙💙💙

Публикация от 𝐒𝐆 (@tr.selly)

Читай также: Секс и наркотики: Майли Сайрус и ее экс-возлюбленный назвали причини развода

К слову, в одном из недавних интервью Джастин отмечал, что его чувства к Селене все так же сильны - но Хейли он любит как супругу. Неужели попахивает ревностью со стороны Болдуин? Правда, Селена почти никогда не носила каре, но отдельные моменты образа отдаленно напоминают темпераментную звезду Инстаграма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolves 🌑

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Ранее мы писали, что Селена Гомес рассказала о том, как пережила разрыв с Джастином Бибером.

Поделись:
Теги: Селена Гомеc, Хейли Болдуин, Джастин Бибер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь