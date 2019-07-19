"Выглядит старше": Миллиардерша Кайли Дженнер подверглась нападкам в Сети

Девушку обвинили в том, что она злоупотребляет "пластикой", которая ее сильно старит .

Выглядит лет на 10 старше: Миллиардерша Кайли Дженнер подверглась нападкам в Сети instagram.com/kyliejenner/

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На днях самой молодой миллиардерше, бизнесвумен и участнице реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ - Кайли Дженнер исполнилось 22 года. Девушка отпраздновала его на яхте в Италии, делясь в соцсетях яркими фото. Одна из фотографий, на которой Кайли позирует около числа “22“, выложенного из цветов, стала поводом жестокого троллинга знаменитости в Сети. Хейтеры стали оставлять многочисленные комментарии, что из-за пластических операций Кайли выглядит как минимум на 10 лет старше своего возраста. Об этом пишет The Sun.

Также неприятные комментарии тролли оставили и к другим снимкам Кайли.

Читай также: Гвен Стефани села на специальную диету “для беременности“ - СМИ Кто-нибудь говорит Кайли Дженнер, что она начинает выглядеть очень старой!, - отметил один из пользователей Twitter.

Кто-нибудь говорит Кайли Дженнер, что она начинает выглядеть очень старой!, - Кайли Дженнер исполнилось 22 года, но с ребенком она выглядит как минимум на 30 лет

В первый раз, когда я увидел @KylieJenner, я подумал, что ей 25 или 30 лет, потому что у нее есть дочь, и она действительно выглядит зрелой, но ей только 22 !!! 22 !!!

Я до сих пор не могу поверить, что Кайли Дженнер всего 22 года, она правда похожа на 40-летнюю женщину, которая пытается стать 21-летней, - написали в Сети.

В таких метаморфозах во внешности Кайли - фолловеры обвиняют пластические операции, которые сделали лицо девушки более взрослым.

Сама же Кайли в интервью PAPER в феврале этого года отметила, что никогда не оперировала себе лицо.

Я в ужасе! Я бы никогда этого не сделала. Они не понимают, что на самом деле могут сделать хорошие прически и макияж и, например, наполнители, - сказала Дженнер.

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