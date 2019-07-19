"Выглядит старше": Миллиардерша Кайли Дженнер подверглась нападкам в Сети
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На днях самой молодой миллиардерше, бизнесвумен и участнице реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ - Кайли Дженнер исполнилось 22 года. Девушка отпраздновала его на яхте в Италии, делясь в соцсетях яркими фото. Одна из фотографий, на которой Кайли позирует около числа “22“, выложенного из цветов, стала поводом жестокого троллинга знаменитости в Сети. Хейтеры стали оставлять многочисленные комментарии, что из-за пластических операций Кайли выглядит как минимум на 10 лет старше своего возраста. Об этом пишет The Sun.
Также неприятные комментарии тролли оставили и к другим снимкам Кайли.
Читай также: Гвен Стефани села на специальную диету “для беременности“ - СМИКто-нибудь говорит Кайли Дженнер, что она начинает выглядеть очень старой!, - отметил один из пользователей Twitter.
- Кайли Дженнер исполнилось 22 года, но с ребенком она выглядит как минимум на 30 лет
- В первый раз, когда я увидел @KylieJenner, я подумал, что ей 25 или 30 лет, потому что у нее есть дочь, и она действительно выглядит зрелой, но ей только 22 !!! 22 !!!
- Я до сих пор не могу поверить, что Кайли Дженнер всего 22 года, она правда похожа на 40-летнюю женщину, которая пытается стать 21-летней, - написали в Сети.
В таких метаморфозах во внешности Кайли - фолловеры обвиняют пластические операции, которые сделали лицо девушки более взрослым.
Сама же Кайли в интервью PAPER в феврале этого года отметила, что никогда не оперировала себе лицо.
Я в ужасе! Я бы никогда этого не сделала. Они не понимают, что на самом деле могут сделать хорошие прически и макияж и, например, наполнители, - сказала Дженнер.
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