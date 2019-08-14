Актриса создала одежду с мотивами 1980-х и стала ее лицом.

Снова модель: 81-летняя Джейн Фонда представила коллекцию спортивной одежды instagram.com/deleonmakeup

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Американская актриса и модель 81-летняя Джейн Фонда выпустила коллекцию спортивной одежды. Кроме того, знаменитость сама стала лицом рекламной компании новой коллекции и представила ее в Лас-Вегасе на масштабной модной выставке Magic fashion tradeshow.

Фото события появились в Инстаграм. На снимках видно несколько моделей спортивной одежды с мотивами 1980-х - в костюмах используется звериный принт, часть из них декорированы яркими элементами.

Сама Фонда появилась на презентации в черном спортивном костюме по фигуре - с салатовым воротником.

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Напомним, что звезда ранее вела тренировки, которые пользовались огромной популярностью. До сих пор тренеры по шейпингу используют в программах так называемое "упражнение Джейн Фонды", которое помогает прокачать косые мышцы живота.

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