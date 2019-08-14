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Экс-супруга Потапа забросала Сеть эффектными пляжными фото

Комментариев: 3
Семья Горовых отдыхает на одном курорте с четой Монатиков.

Экс-супруга Потапа забросала Сеть эффектными пляжными фото
Экс-супруга Потапа забросала Сеть эффектными пляжными фото
Instagram.com/gorovaya_irina

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Бывшая жена продюсера и исполнителя Алексея Потапенко - продюсер Ирина Горовая засыпала Сеть курортными фото. В Инстаграм она добавила снимки в купальнике. На одном из фото Ирина позирует сидя за столиком, держа за руку дочь, Наталью. К теплому кадру Ирина добавила трогательный пост, в котором назвала дочку лучшей подругой.

Подружка, доченька, мой пиар менеджер, поддержка в самые сложные моменты) это возможно, когда с самых первых дней с детьми выстраиваешь близкие доверительные отношения. 🌴🌞, - написала Ирина.

Также Ирина позировала на фоне пальм в элегантном черном монокини, эффектно выставив вперед одно колено и забросив руку за голову.

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А еще на одном фото Горовая сидит на песке, закрыв лицо широкополой шляпой. Что любопытно - автором фото Ирина отметила супругу певца Дмитрия Монатика - Ирину Демичеву, из чего можно сделать вывод, что они отдыхают на одном курорте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happiness 🌴 Photo by @irinademicheva ❤️

Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Ранее мы писали. что Сеть удивил снимок Каменских без Потапа.

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Теги: Ирина Горовая, фото в купальнике
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  14.08.2019, 17:56
Оценка:  0
pусский
Старая вонючая дырка!
гость  (аноним)  14.08.2019, 17:52
Оценка:  +1
гость
жах...!
sergei77    14.08.2019, 17:42
Оценка:  +2
sergei77
фу бля
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