Ведущая Маричка Падалко сделала на YouTube-канале подробный видеообзор своего отдыха в Грибовке.

В купальнике, с гантелями и на матче: Маричка Падалко показала, как отдохнула с семьей пресс-служба

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Известная украинская ведущая ТСН.Ранок на 1+1 Маричка Падалко, которая полгода назад запустила собственный YouTube-канал, сделала подробный видеообзор своего семейного отдыха, который за несколько дней посмотрело более 40 000 человек.

В купальнике, с гантелями и на матче: Маричка Падалко показала, как отдохнула с семьей пресс-служба

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В начале августа Маричка вместе с мужем Егором и тремя общими детьми - 12-летним Михаилом, 10-летней Марией и 8-летней Екатериной - отправилась на море. На этот раз звездное семейство выбрали Грибовку - село в Одесской области, где провели 5 веселых и спортивных дней.

В купальнике, с гантелями и на матче: Маричка Падалко показала, как отдохнула с семьей пресс-служба

В своем видеообзоре Маричка Падалко рассказала, что они с мужем и детьми разместились в 4-местном люксе на берегу моря. Утром с сыном бегали вдоль моря, в день всей семьей играли в футбол на пляже, а по вечерам - в настольные игры.

В купальнике, с гантелями и на матче: Маричка Падалко показала, как отдохнула с семьей пресс-служба

Также, Маричка поделилась, что со всей семьей посетили Одессу и футбольный матч Динамо-Шахтер.

В купальнике, с гантелями и на матче: Маричка Падалко показала, как отдохнула с семьей пресс-служба

Читай также: Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на "Х-фактор" Мы очень любим отдыхать на море и активно проводить время, но всегда стараемся во время отдыха съездить и посмотреть еще другие различные интересные места. На этот раз мы решили детям показать Одессу и соединили это с Суперкубком Украины, на который приобрели билеты еще в Киеве. В нашей семье, кроме того, что растет юный футболист (сын Михаил занимается футболом - прим.ред.) Так мы еще болеем за разные команды, поэтому нам было весело сначала показать детям Одессу, а затем вместе пойти на футбол, - сказала ведущая.

В купальнике, с гантелями и на матче: Маричка Падалко показала, как отдохнула с семьей пресс-служба

Сколько денег потратила телеведущая 1+1 с семьей на отдых, что ей не понравилось, что поразило, смотрите в видеообзоре:

Также в видео Маричка призналась, что в следующем году хочет с семьей отдохнуть в Европе и рассказала, что ее останавливало это сделать до сих пор.

В купальнике, с гантелями и на матче: Маричка Падалко показала, как отдохнула с семьей пресс-служба

Напомним, весной коллега Марички Падалко, ведущий утреннего шоу Сніданок з 1+1 Егор Гордеев также запустил собственный YouTube-канал. Там Егор рассказывает об интервью с известными людьми со всего мира.

Ранее мы писали, что ведущая Леся Никитюк позировала под водопадом.