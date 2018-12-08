"С каждой фоткой - хуже": Седокова нарвалась на жесткую критику в Сети
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Певица Анна Седокова, которая живет и выступает в РФ, нарвалась на критику своей внешности в Сети. В Инстаграм Анна опубликовала фото в черном парике с ярко накрашенными губами, добавив к нему рубаи Омара Хайяма о любви к женщине.
Да, женщина похожа на вино, А где вино, Там важно для мужчины Знать чувство меры. Не ищи причины В вине, коль пьян — Виновно не оно. Да, в женщине, как в книге, мудрость есть. Понять способен смысл её великий Лишь грамотный. И не сердись на книгу, Коль, неуч, не сумел её прочесть. Омар Хайям🖤
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Подписчики Анны раскритиковали фото, отметив, что губы артистки стали слишком большими - и выглядят не эстетично.
- Рыба из армянского мультика😂👏👏👏
- Ааааня, что вы сделали со своим лицом
- Такая красивая девочка БЫЛА, а сейчас Лобода отдыхает. Зачем себя так изуродовала.
- Губы как после укуса пчелы😅 это уже давно не в моде🤐
- Знать чувство меры“.... Очень хорошая фраза!
- Твою мать🤦🏼♀️с губами-то что? нормально ж было всё😫
- Что то Анечка с каждой фоткой всё хуже и хуже😂😂😂
- Рот “бросается в глаза“
- Перекачка💋, - написали в Сети.
Напомним, что до бьюти-процедур Анна Седокова выглядела вот так:
Доченька, С Днём Рождения ❤️ 14 лет назад ты @lalina_one появилась, как вихрь и полностью изменила мою жизнь и ход истории. Ты такая маленькая ещё для меня, а столько у тебя уже было в жизни, что можешь книгу написать. Вот тебе 14 лет, а это же означает, что через пару лет тебе уже 16 😭Это же уже совсем близко.) Твоя семья тебя оооочень любит и всегда рядом! Я всегда и во всем тебя поддержу ( ну, если это не курить, пить, гулять, лентяйничать , не читать, ничего не делать, не гулять с собаками, не заниматься с братом и сестрой , не прибирать ...😂😂) Вообщем, я понимаю, что у меня к тебе достаточно длинный список и ты героический с ним справляешься, оставаясь лучшей дочкой, о которой только можно было мечтать ❤️❤️❤️ С Днем Рождения, Моя Любимая Девочка ❤️❤️❤️❤️❤️ Прости за детскую фотку 😂😘❤️
Ранее мы писали, что Ани Лорак нарвалась на критику из-за перемен во внешности.
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