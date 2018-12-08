Артистку затроллили из-за слишком больших ботоксных губ.

"С каждой фоткой - хуже": Седокова нарвалась на жесткую критику в Сети instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая живет и выступает в РФ, нарвалась на критику своей внешности в Сети. В Инстаграм Анна опубликовала фото в черном парике с ярко накрашенными губами, добавив к нему рубаи Омара Хайяма о любви к женщине.

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Подписчики Анны раскритиковали фото, отметив, что губы артистки стали слишком большими - и выглядят не эстетично.

Рыба из армянского мультика😂👏👏👏

Ааааня, что вы сделали со своим лицом

Такая красивая девочка БЫЛА, а сейчас Лобода отдыхает. Зачем себя так изуродовала.

Губы как после укуса пчелы😅 это уже давно не в моде🤐

Знать чувство меры“.... Очень хорошая фраза!

Твою мать🤦🏼‍♀️с губами-то что? нормально ж было всё😫

Что то Анечка с каждой фоткой всё хуже и хуже😂😂😂

Рот “бросается в глаза“

Перекачка💋, - написали в Сети.

Напомним, что до бьюти-процедур Анна Седокова выглядела вот так:

Ранее мы писали, что Ани Лорак нарвалась на критику из-за перемен во внешности.

