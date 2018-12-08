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"С каждой фоткой - хуже": Седокова нарвалась на жесткую критику в Сети

Комментариев: 1
Артистку затроллили из-за слишком больших ботоксных губ.

"С каждой фоткой - хуже": Седокова нарвалась на жесткую критику в Сети
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая живет и выступает в РФ, нарвалась на критику своей внешности в Сети. В Инстаграм Анна опубликовала фото в черном парике с ярко накрашенными губами, добавив к нему рубаи Омара Хайяма о любви к женщине.

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Подписчики Анны раскритиковали фото, отметив, что губы артистки стали слишком большими - и выглядят не эстетично.

  • Рыба из армянского мультика😂👏👏👏
  • Ааааня, что вы сделали со своим лицом
  • Такая красивая девочка БЫЛА, а сейчас Лобода отдыхает. Зачем себя так изуродовала.
  • Губы как после укуса пчелы😅 это уже давно не в моде🤐
  • Знать чувство меры“.... Очень хорошая фраза!
  • Твою мать🤦🏼‍♀️с губами-то что? нормально ж было всё😫
  • Что то Анечка с каждой фоткой всё хуже и хуже😂😂😂
  • Рот “бросается в глаза“
  • Перекачка💋, - написали в Сети.

Напомним, что до бьюти-процедур Анна Седокова выглядела вот так:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доченька, С Днём Рождения ❤️ 14 лет назад ты @lalina_one появилась, как вихрь и полностью изменила мою жизнь и ход истории. Ты такая маленькая ещё для меня, а столько у тебя уже было в жизни, что можешь книгу написать. Вот тебе 14 лет, а это же означает, что через пару лет тебе уже 16 😭Это же уже совсем близко.) Твоя семья тебя оооочень любит и всегда рядом! Я всегда и во всем тебя поддержу ( ну, если это не курить, пить, гулять, лентяйничать , не читать, ничего не делать, не гулять с собаками, не заниматься с братом и сестрой , не прибирать ...😂😂) Вообщем, я понимаю, что у меня к тебе достаточно длинный список и ты героический с ним справляешься, оставаясь лучшей дочкой, о которой только можно было мечтать ❤️❤️❤️ С Днем Рождения, Моя Любимая Девочка ❤️❤️❤️❤️❤️ Прости за детскую фотку 😂😘❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ранее мы писали, что Ани Лорак нарвалась на критику из-за перемен во внешности.
 

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Теги: Анна Седокова, ботокс, критика
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Boxerogos    14.08.2019, 12:03
Оценка:  0
Boxerogos
Ну если таким же образом"надула"четыре нижних губы и анальный сфинктер,тогда-гуд!Мы такое любим.))Приезжай к нам почаще,Аня!А ещё лучше-оставайся на ПМЖ,нафиг тебе та укропия?
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