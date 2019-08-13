Певица поделилась фото в сценическом костюме с объемным бюстгальтером и очень короткой юбкой.

"Костюм - перебор": Каменских возмутила Сеть нарядом "стриптизерши" ivona.bigmir.net

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Украинская певица Настя Каменских возмутила поклонников откровенным образом. В Инстаграм артистка выставила фото в одном из своих сценических костюмов - Настя позирует в майке-сетке, под которой виден объемный бюстгальтер с рисунком, и короткой юбке с бахромой. Образ дополнили яркие серьги-кисточки, очки и высокие сапоги-ботфорты. Одну ногу Каменских отставляет назад, упираясь в ящик с осветительным оборудованием компании @alight_ua, с которой сотрудничает артистка.

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Фото не пришлось по душе некоторым подписчикам Каменских - его назвали пошлым и вульгарным, а наряд Насти - похожим на костюм стриптизерши. Однако, часть фолловеров отметила, что Настя - секси.

Костюм перебор🤦‍♀️🤦‍♀️

На повію похожа!!!

Bad girl style 🤟🏽🙎🏽‍♀️🔥

Такая прям секси-шмекси!😍

Настя красотка, костюм отстой...

Ужасный костюм. Выбросьте его в мусорку 😬

Лапать себя за грудь - это уже перебор тебя дети смотрят, постыдилась бы итак вечно жопу свою выставляешь, - написали в Сети.

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