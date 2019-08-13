"Костюм - перебор": Каменских возмутила Сеть нарядом "стриптизерши"
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Украинская певица Настя Каменских возмутила поклонников откровенным образом. В Инстаграм артистка выставила фото в одном из своих сценических костюмов - Настя позирует в майке-сетке, под которой виден объемный бюстгальтер с рисунком, и короткой юбке с бахромой. Образ дополнили яркие серьги-кисточки, очки и высокие сапоги-ботфорты. Одну ногу Каменских отставляет назад, упираясь в ящик с осветительным оборудованием компании @alight_ua, с которой сотрудничает артистка.
Вы знаете, бывают такие профессионалы и компании, без которых не может состояться практически ни один концерт. Именно такой является компания по световому и техническому обеспечению @alight_ua. Мне кажется, что секрет успеха состоит в том, чтобы сочетать в себе прекрасные человеческие качества и быть профессионалом своего дела. @andrusishina_l и @vladimir_andrusyshyn, я искренне восхищаюсь вами, ведь вы именно такие. Безумно рада, что за годы знакомства и работы мы стали друзьями, вместе проводим отпуска и праздники, делим с вами самые приятные моменты, ведь с вами всегда тепло, искренне и уютно😘 А с вашей компанией @alight_ua мы сотрудничаем уже много лет на концертах, событиях и презентациях, ведь вы огромные профессионалы своего дела 🥰 Любим вас ❤
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Фото не пришлось по душе некоторым подписчикам Каменских - его назвали пошлым и вульгарным, а наряд Насти - похожим на костюм стриптизерши. Однако, часть фолловеров отметила, что Настя - секси.
- Костюм перебор🤦♀️🤦♀️
- На повію похожа!!!
- Bad girl style 🤟🏽🙎🏽♀️🔥
- Такая прям секси-шмекси!😍
- Настя красотка, костюм отстой...
- Ужасный костюм. Выбросьте его в мусорку 😬
- Лапать себя за грудь - это уже перебор тебя дети смотрят, постыдилась бы итак вечно жопу свою выставляешь, - написали в Сети.
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