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"Костюм - перебор": Каменских возмутила Сеть нарядом "стриптизерши"

Комментариев: 2
Певица поделилась фото в сценическом костюме с объемным бюстгальтером и очень короткой юбкой.

"Костюм - перебор": Каменских возмутила Сеть нарядом "стриптизерши"
ivona.bigmir.net

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Украинская певица Настя Каменских возмутила поклонников откровенным образом. В Инстаграм артистка выставила фото в одном из своих сценических костюмов - Настя позирует в майке-сетке, под которой виден объемный бюстгальтер с рисунком, и короткой юбке с бахромой. Образ дополнили яркие серьги-кисточки, очки и высокие сапоги-ботфорты. Одну ногу Каменских отставляет назад, упираясь в ящик с осветительным оборудованием компании @alight_ua, с которой сотрудничает артистка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы знаете, бывают такие профессионалы и компании, без которых не может состояться практически ни один концерт. Именно такой является компания по световому и техническому обеспечению @alight_ua. Мне кажется, что секрет успеха состоит в том, чтобы сочетать в себе прекрасные человеческие качества и быть профессионалом своего дела. @andrusishina_l и @vladimir_andrusyshyn, я искренне восхищаюсь вами, ведь вы именно такие. Безумно рада, что за годы знакомства и работы мы стали друзьями, вместе проводим отпуска и праздники, делим с вами самые приятные моменты, ведь с вами всегда тепло, искренне и уютно😘 А с вашей компанией @alight_ua мы сотрудничаем уже много лет на концертах, событиях и презентациях, ведь вы огромные профессионалы своего дела 🥰 Любим вас ❤

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Фото не пришлось по душе некоторым подписчикам Каменских - его назвали пошлым и вульгарным, а наряд Насти - похожим на костюм стриптизерши. Однако, часть фолловеров отметила, что Настя - секси.

  • Костюм перебор🤦‍♀️🤦‍♀️
  • На повію похожа!!!
  • Bad girl style 🤟🏽🙎🏽‍♀️🔥
  • Такая прям секси-шмекси!😍
  • Настя красотка, костюм отстой...
  • Ужасный костюм. Выбросьте его в мусорку 😬
  • Лапать себя за грудь - это уже перебор тебя дети смотрят, постыдилась бы итак вечно жопу свою выставляешь, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак возмутила Сеть переменами во внешности.

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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09г  (аноним)  13.08.2019, 16:35
Оценка:  0
09г
Опять скоты активизировались?их жаба давит что красивая женщина вылаживает фото,так не смотри как говорил Горбачев.
Диван  (аноним)  13.08.2019, 15:42
Оценка:  +1
Диван
Настя похожа на шалавy. Или какая-то wалава похожа на Настю.
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