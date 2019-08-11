Алина Байкова выставила пикантное фото с визита на родину.

Подруга Леонардо Ди Каприо загорала топлесс на озере в Кропивницком instagram.com/alina_baikova

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Известная американская модель украинского происхождения, которую некогда подозревали в романе с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо, 30-летняя Алина Байкова поделилась с подписчиками пикантным фото. В Инстаграм модель выставила снимок, сделанный на берегу озера в Кропивницком (бывший Кировоград). Алина позирует топлесс, прикрыв грудь руками - из одежды на девушке только желтые трусики и соломенная шляпа.

Оставайся собой! Лето в Украине. Последние дни каникул перед сумасшествием“, - подписала фото Алина.

К слову, комментируя свои отношения с Ди Каприо, Алина сказала в программе "Светская жизнь", что они довольно близко дружат. Так что, в Голливуде, без сомнения, тоже знают о Кропивницком.

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