Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Отдыхают вместе?: Лорак и ее бывший муж выставили новые фото с дочерью

Комментариев: 0
Певица и ее экс-супруг Мурат Налчаджиоглу делают похожие селфи с дочерью Софией - и, похоже, встретились на одном морском курорте .

Отдыхают вместе?: Лорак и ее бывший муж выставили одинаковые фото с дочерью
Отдыхают вместе?: Лорак и ее бывший муж выставили одинаковые фото с дочерью
instagram.com/muratnalca

Читай также: Новая пассия экс-мужа Лорак оказалась девушкой легкого поведения - СМИ

Певица Ани Лорак, которая недавно публично заявила о романе с саунд-продюсером Егором Глебом и ее экс-супруг турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который засветился на отдыхе с новой пассией, похоже, встретились на одном морском курорте в Испании. Такое предположение подписчики экс-супругов сделали из-за похожих фото Лорак и Мурата, сделанных с дочерью Софией. Несколько дней назад София появилась на селфи с матерью - девочка позирует в белой футболке с черным рисунком.

А сразу после этого селфи с дочкой выставил в Сеть и Мурат Налчаджиоглу. Кроме того, в Инста-сториз он добавил кадры, на которых София позирует все в той же белой футболке.

Скриншот

Скриншот

Очевидно, бывшие супруги решили устроить девочке настоящий отдых - и на время забыли о своих обидах.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за перемены во внешности. 

Поделись:
Теги: Мурат Налчаджиоглу, Ани Лорак, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь