Отдыхают вместе?: Лорак и ее бывший муж выставили новые фото с дочерью

Певица и ее экс-супруг Мурат Налчаджиоглу делают похожие селфи с дочерью Софией - и, похоже, встретились на одном морском курорте .

Отдыхают вместе?: Лорак и ее бывший муж выставили одинаковые фото с дочерью instagram.com/muratnalca

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Певица Ани Лорак, которая недавно публично заявила о романе с саунд-продюсером Егором Глебом и ее экс-супруг турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который засветился на отдыхе с новой пассией, похоже, встретились на одном морском курорте в Испании. Такое предположение подписчики экс-супругов сделали из-за похожих фото Лорак и Мурата, сделанных с дочерью Софией. Несколько дней назад София появилась на селфи с матерью - девочка позирует в белой футболке с черным рисунком.

А сразу после этого селфи с дочкой выставил в Сеть и Мурат Налчаджиоглу. Кроме того, в Инста-сториз он добавил кадры, на которых София позирует все в той же белой футболке.

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Скриншот

Очевидно, бывшие супруги решили устроить девочке настоящий отдых - и на время забыли о своих обидах.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за перемены во внешности.