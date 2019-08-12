"Ах, Одесса": Тодоренко лихо отплясывала под песню о родном городе
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Популярная ведущая, блогер и путешественница Регина Тодоренко поделилась с подписчиками новым позитивным видео. В Инстаграм Регина показала, как лихо отплясывает под песню “Ах, Одесса“, активно подпевая исполнителям. Регина танцует на открытой летней площадке в пышном светлом платье с прической “мальвинкой“.
#АхОдесса Приехала в Одессу, начали пересматривать свадебное видео, наткнулись на это веселое мракобесие 😂😂😆😆😆
Я просто хочу поблагодарить @jdband_spb за крутейший плейлист! Вы нереальная команда. Особая благодарность солистке коллектива @teysha_official , человек, который может исполнить любую песнь на любом языке 🙏🏻❤️❤️❤️? - написала Регина.
#АхОдесса Приехала в Одессу , начали пересматривать свадебное видео, наткнулись на это веселое мракобесие 😂😂😆😆😆 Я просто хочу поблагодарить @jdband_spb за крутейший плейлист! Вы нереальная команда. Особая благодарность солистке коллектива @teysha_official , человек, который может исполнить любую песнь на любом языке 🙏🏻❤️❤️❤️
Подписчики отметили, что видео очень позитивное и “довело до мурашек“.
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