Ведущая показала, как оторвалась на вечеринке в Одессе.

"Ах, Одесса": Тодоренко лихо отплясывала под песню о родном городе instagram.com/reginatodorenko

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Популярная ведущая, блогер и путешественница Регина Тодоренко поделилась с подписчиками новым позитивным видео. В Инстаграм Регина показала, как лихо отплясывает под песню “Ах, Одесса“, активно подпевая исполнителям. Регина танцует на открытой летней площадке в пышном светлом платье с прической “мальвинкой“.

#АхОдесса Приехала в Одессу, начали пересматривать свадебное видео, наткнулись на это веселое мракобесие 😂😂😆😆😆

Я просто хочу поблагодарить @jdband_spb за крутейший плейлист! Вы нереальная команда. Особая благодарность солистке коллектива @teysha_official , человек, который может исполнить любую песнь на любом языке 🙏🏻❤️❤️❤️? - написала Регина.

Подписчики отметили, что видео очень позитивное и “довело до мурашек“.

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