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"Ах, Одесса": Тодоренко лихо отплясывала под песню о родном городе

Комментариев: 2
Ведущая показала, как оторвалась на вечеринке в Одессе.

"Ах, Одесса": Тодоренко лихо отплясывала под песню о родном городе
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная ведущая, блогер и путешественница Регина Тодоренко поделилась с подписчиками новым позитивным видео. В Инстаграм Регина показала, как лихо отплясывает под песню “Ах, Одесса“, активно подпевая исполнителям. Регина танцует на открытой летней площадке в пышном светлом платье с прической “мальвинкой“. 

#АхОдесса Приехала в Одессу, начали пересматривать свадебное видео, наткнулись на это веселое мракобесие 😂😂😆😆😆
Я просто хочу поблагодарить @jdband_spb за крутейший плейлист! Вы нереальная команда. Особая благодарность солистке коллектива @teysha_official , человек, который может исполнить любую песнь на любом языке 🙏🏻❤️❤️❤️? - написала Регина. 

Подписчики отметили, что видео очень позитивное и “довело до мурашек“.

Ранее мы писали, что Тина Кароль показала кадры из нового клипа, снятые в бассейне. 

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Теги: Регина Тодоренко, Одесса, танец
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.08.2019, 19:12
Оценка:  0
гость
Это чо под МУРКУ оттягивалась?
гость  (аноним)  12.08.2019, 18:36
Оценка:  0
гость
Интэрэсна а скока ана зарабатует икак ана работает?
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