"Теперь я - Надежда": Бабкин в платье и колготах в сетку покорил Сеть
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Музыкант, актер и судья проекта “Голос страны“ Сергей Бабкин покорил Сеть неожиданным образом. Артист, который недавно в третий раз стал отцом, выставил в Инстаграм фото в женском образе. Бабкин позирует в голубом коротком платье с разводами, колготах в сетку и светлых кедах. В руках у “девушки“ - гитара, на голове - парик с густыми черными волосами, Образ дополнили круглые очки с ярко-красными стеклами.
Надежда Бабкина, - подписал снимок Сергей.
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Подписчики артистка отметили, что на российскую певицу надежду Бабкину он смахивает довольно мало, зато вот на Джона Леннона - из-за очков и парика - очень даже.
- На Леннона присмахиваешь😜
- Я вот всегда знала, что Джон Леннон - жив!
- Надежда Бабкина в юности на хипповской вечеринке. Фото может стать отличным постером к фильму с названием - “Надежда Бабкина - начало“
- Талант! Не спрячешь ни под какими одежками))) Хоть паранджу оденьте,харизма все равно на месте...
- Ваша семья это просто что-то нечто)идеал и все тут)
- О, боже, какая женщина!!!🙆🙃 Жгучая брюнетка!!!🤭😊
- Помолодела то как 😯😍👏👏👏, - написали в Сети.
Кроме того, Сергей добавил видео в образе Надежды, на котором сыграл ее волнение перед выходом на сцену.
Ранее мы писали, что Ники Минаж “порвала“ Сеть откровенным фото с бойфрендом.
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