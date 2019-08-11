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"Теперь я - Надежда": Бабкин в платье и колготах в сетку покорил Сеть

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Музыкант вошел в роль некой Надежды, которая носит очки с красными стеклами и боится выходить на сцену.

"Теперь я - Надежда": Бабкин в платье и колготах в сетку покорил Сеть
Instagram.com/babkin_official/

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Музыкант, актер и судья проекта “Голос страны“ Сергей Бабкин покорил Сеть неожиданным образом. Артист, который недавно в третий раз стал отцом, выставил в Инстаграм фото в женском образе. Бабкин позирует в голубом коротком платье с разводами, колготах в сетку и светлых кедах. В руках у “девушки“ - гитара, на голове - парик с густыми черными волосами, Образ дополнили круглые очки с ярко-красными стеклами.

Надежда Бабкина, - подписал снимок Сергей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надежда Бабкина 💋

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

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Подписчики артистка отметили, что на российскую певицу надежду Бабкину он смахивает довольно мало, зато вот на Джона Леннона - из-за очков и парика - очень даже.

  • На Леннона присмахиваешь😜
  • Я вот всегда знала, что Джон Леннон - жив!
  • Надежда Бабкина в юности на хипповской вечеринке. Фото может стать отличным постером к фильму с названием - “Надежда Бабкина - начало“
  • Талант! Не спрячешь ни под какими одежками))) Хоть паранджу оденьте,харизма все равно на месте...
  • Ваша семья это просто что-то нечто)идеал и все тут)
  • О, боже, какая женщина!!!🙆🙃 Жгучая брюнетка!!!🤭😊
  • Помолодела то как 😯😍👏👏👏, - написали в Сети.

​Кроме того, Сергей добавил видео в образе Надежды, на котором сыграл ее волнение перед выходом на сцену.

Ранее мы писали, что Ники Минаж “порвала“ Сеть откровенным фото с бойфрендом. 

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Теги: Сергей Бабкин, переодевание, женская одежда
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Источник: ivona.bigmir.net

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