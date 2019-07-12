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Виктория Бекхэм умилила Сеть фото с подросшей дочкой

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Восьмилетняя Харпер Севен растет настоящей красавицей.

Виктория Бекхэм умилила Сеть фото с подросшей дочкой
Виктория Бекхэм умилила Сеть фото с подросшей дочкой
ivona.bigmir.net

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Британский певица, дизайнер Виктория Бекхэм продолжает наслаждаться отдыхом с родными в Италии - и активно выкладывает позитивные семейные фото. На этот раз звезда поделилась в Инстаграм снимком с восьмилетней дочерью Харпер Севен. Девочка позирует для селфи рядом с мамой и искренне улыбается.

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Подписчики Бекхэмов поставили фото множество лайков и отметили, в комментариях, что девочка становится все больше похожа на маму.

К слову, и Дэвид, и Виктория любят делиться фотографиями дочери и не скрывают, что гордятся ею. Мать часто берет девочку на модные показы и всячески поощряет ее начинания. Так, девочка увлекается верховой ездой, балетными танцами и хорошо рисует.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When u bump into Mummy Spice! X #harperseven 😂😂 #girlpower

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ранее мы писали, что снимок Виктории Бекхэм на отдыхе стал интернет-хитом.

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Теги: Виктория Бекхем, дети звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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