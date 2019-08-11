Жених Джей Ло выложил в Сеть фото звезды в откровенном купальнике
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Жених американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес - 44-летний спортсмен Алекс Родригес одновременно и озадачил, и умилил подписчиков новой публикацией. В Инстаграм спортсмен выставил снимок своей невесты в очень откровенном купальнике.
Джей Ло позирует в белом бикини с топом-полоской, которая еле прикрывает пышный бюст знаменитости. Также на снимке отчетливо видны рельефные мышцы артистки. Образ Джей Ло дополнили большие солнцезащитные очки.
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Детка, я знаю, ты зажигаешь в России, и у тебя впереди еще одно шоу. Скучаю по тебе и не могу дождаться, когда ты вернешься домой, - написал Алекс под снимком.
Подписчики Родригеса отметили, что растроганы таким его вниманием и любовью к невесте, а также написали, что завидуют Алексу, ведь у него такая роскошная женщина.
Напомним, недавно Дженнифер Лопес в откровенном монокини продемонстрировала свои формы.
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