Эдгар Каминский выставил фото из Днепра с основателем компании "Биосфера".

"Мы счастливы!": Экс-супруг Славы Каминской показал, где и с кем провел выходной ivona.bigmir.net

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Экс-супруг “рыженькой“ участницы дуэта “НеАнгелы“ - пластический хирург Эдгар Каминский показал, где и с кем он провел выходные. В Инстаграм недавно разведенный доктор выставил несколько ярких фото с основателем корпорации, которая занимается бытовой химией - "Биосфера" Андреем Здесенко. Судя по подписи, фото сделано в городе Днепр. Мужчины позируют в ярких шортах и майках на фоне пришвартованного катера.

Показываем с @azdes69 насколько счастливы 🙌 Мне чуток не хватает до полного счастья 😁, - подписал снимок Каминский.

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Подписчики Эдгара усомнились, что на фото - именно Днепр, поскольку вода на снимках получилась необычного изумрудного цвета. Также фолловеры написали, что кому-кому, а Каминскому счастья должно хватать.

А вот и не правда! Все у Вас хватает: молод, здоров, самодостаточен и самореализован, чудесные малышата, друзья, знаменит, и внешне и внутренне приятен! А счастье оно либо есть либо людям хоцца немного “похныкать“😉 а если не хватает чуточку денег-времени-терпения-рабсил-здоровья, так это все ресурсы для завершения того или иного дела)))

“Счастье“ это всего лишь наше ощущение насколько “я молодец“...А Вы именно Молодец на все 💯

Вода кольору ,,тархун“)))

Водичка изумрудного цвета, красиво... очки по случаю подбирали?😉

доктор, слишком много мужчин вокруг тебя))... Начинайте детей возить на моря.

Что с водой в Днепре ? Заказали к Вашему приезду ?;), - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть горячими фото с пляжа.

