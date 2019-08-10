Оля Полякова похвасталась фигурой в бикини: фото

Певица решила посоветоваться с поклонниками в выборе купальника.

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Совсем недавно Маша Полякова продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Вслед за ней ее звездная мама Оля Полякова также похвасталась снимками в бикини.

В своем Instagram Суперблондинка разместила серию фото, на которых она позирует на пляже в разных купальниках. Подписчикам Оля предложила сделать выбор.

Красный или черный?", - поинтересовалась Полякова у фолловеров.

Горячие кадры артистки не оставили равнодушными даже Виталия Козловского, который оставил восторженный комментарий: "Оба😍". "Оля, с такой идеальной фигурой , хоть фиолетовый", "Какие ноги, дух захватывает :) На купальник уже и взгляд не падает", "Оба,и красный и чёрный! Вы просто богиня,глаз не отвести!", - пишут пользователи под снимками артистки.

А на днях Оля Полякова показала бабулю-хейтера, которая портит ей афиши.

