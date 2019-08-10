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Оля Полякова похвасталась фигурой в бикини: фото

Комментариев: 5
Певица решила посоветоваться с поклонниками в выборе купальника.
Оля Полякова похвасталась фигурой в бикини: фото
Оля Полякова похвасталась фигурой в бикини: фото
instagram.com/polyakovamusic/

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Совсем недавно Маша Полякова продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Вслед за ней ее звездная мама Оля Полякова также похвасталась снимками в бикини.

В своем Instagram Суперблондинка разместила серию фото, на которых она позирует на пляже в разных купальниках. Подписчикам Оля предложила сделать выбор.

Красный или черный?", - поинтересовалась Полякова у фолловеров.

Горячие кадры артистки не оставили равнодушными даже Виталия Козловского, который оставил восторженный комментарий: "Оба😍". "Оля, с такой идеальной фигурой , хоть фиолетовый", "Какие ноги, дух захватывает :) На купальник уже и взгляд не падает", "Оба,и красный и чёрный! Вы просто богиня,глаз не отвести!", - пишут пользователи под снимками артистки.

А на днях Оля Полякова показала бабулю-хейтера, которая портит ей афиши.
 

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка, певица
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  10.08.2019, 19:36
Оценка:  -1
гость
Вау,Ольга!От такого бюста и секси подмышек можно сразу кончить...
гость  (аноним)  10.08.2019, 19:33
Оценка:  +1
гость
Ничего ахуенного тут нет, вижу дряблый живот, заросший лобок. Короче пора на пенсию, смену готовь!
гость  (аноним)  10.08.2019, 19:25
Оценка:  -1
гость
соски ахуенные...
гость  (аноним)  10.08.2019, 19:19
Оценка:  +1
гость
а лобок то кудряшки
гость  (аноним)  10.08.2019, 19:09
Оценка:  +1
гость
анальчик
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