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Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6 тысяч евро

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Сразу после свадьбы звездная пара нарушила закон.
Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6 тысяч евро
Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6 тысяч евро
instagram.com/heidiklum/

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Известная супермодель Хайди Клум и ее муж музыкант Том Каулитц, которые на днях сыграли свадьбу в Италии, нарушили закон. Влюбленным пришлось заплатить немалый штраф итальянской полиции, передает Radar Online.

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Так, Хайди и Том ныряли в водах знаменитого Голубого грота, плавание в котором строго запрещено.  Добавим, что это было второе сознательное правонарушения звезд, так как в прошлом году, в августе 2018, Клум и Каулитц искупались там впервые, опубликовав соответствующее видео на странице в Instagram. 

В результате звездам пришлось раскошелиться на 6 тысяч евро.

Напомним, что ранее стало известно, что Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой.

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Теги: Хайди Клум, Том Каулитц, штраф
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