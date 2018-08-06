Сразу после свадьбы звездная пара нарушила закон.

Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6 тысяч евро instagram.com/heidiklum/

Читай также: Влад Яма сообщил о важной дате

Известная супермодель Хайди Клум и ее муж музыкант Том Каулитц, которые на днях сыграли свадьбу в Италии, нарушили закон. Влюбленным пришлось заплатить немалый штраф итальянской полиции, передает Radar Online.

Читай также: Ричард Гир, отдыхая в Италии, помог мигрантам на дрейфующем судне

Так, Хайди и Том ныряли в водах знаменитого Голубого грота, плавание в котором строго запрещено. Добавим, что это было второе сознательное правонарушения звезд, так как в прошлом году, в августе 2018, Клум и Каулитц искупались там впервые, опубликовав соответствующее видео на странице в Instagram.

В результате звездам пришлось раскошелиться на 6 тысяч евро.

Напомним, что ранее стало известно, что Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой.