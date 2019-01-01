Украинские звёзды посетили премьеру фильма "Берлин, я люблю тебя"

В "Оскаре" состоялась громкая премьера романтической драмы .

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В столичном кинотеатре Оскар Гулливер состоялась гала-премьера романтической драмы “Берлин, я люблю тебя“

Развлекал гостей DJ Саня Дымов , а угощали Jack Daniels и сеть ресторанов “Сушия“.

Мероприятие посетили многие звезды, которые блистали перед камерами в стильных образах: Alyona Alyona, Павел Зибров, Андре Тан, Римма Зюбина, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Анита Луценко, Оля Цибульская, Даша Трегубова, Асмик Гаспарян, Ольга Атанасова, Каролина Ашион, Василиса Фролова, Христина Соловей, Сергей Никитюк, Валерия Крук, Участники шоу “Танцы со звездами“ Виктория Булитко, Анна Ризатдинова и Макс Ежов; Михаил Присяжнюк, Анна Жижа, Виталина Библив, участница шоу “Зважені та щасливі“ Александр Бережок, Маричка Падалко, Вячеслав Соломка, Lavika, Анастасия Даугуле, группа НУМЕР 482, Дмитрий Сукач, актриса Ольга Кияшко, Звёзды сериала “Школа“ Яна Андреева, Олег Выговский, Никита Вакулюк и другие.

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О фильме:

Это признание в любви Берлину очаровывает так же, как его предшественники, посвященные Парижу, Нью-Йорку, Рио…

Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе. Сможет ли примирить светскую маму (Хелен Миррен) и совестливую дочь (Кира Найтли ) мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу (Микки Рурк) соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит (Диего Луна)? Получится ли у известного режиссера (Люк Уилсон), уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик (Джим Стёрджесс) — эксцентричную девушку или разговаривающий автомобиль.

Интересный факт, одним из режиссёров картины стал популярный актёр Тиль Швайгер.

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