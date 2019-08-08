Аня Андрийчук-Завгородняя опубликовала новый кадр с отдыха.

Жена Позитива из "Время и Стекло" похвасталась роскошной фигурой instagram.com/annchuk

Супруга солиста украинской группы “Время и стекло“ Позитива (Алексея Завгороднего) и лучшая подруга певицы Насти Каменских Аня Андрийчук-Завгородняя в очередной раз взбудоражила Сеть соблазнительным кадром.

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Девушка разместила в соцсети новые фото с отдыха. Отметим, что Аня вместе с мужем, Настей Каменских и Потапом отправилась в Италию.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала снимки, на которых она позирует в сиреневом костюме - в широким брюках и обтягивающем топе. Эфектный наряд выгодно подчеркнул роскошные формы звезды. Свой образ Аня дополнила белыми кроссовками, цепочкой на шее и маленькой бежевой сумочкой.

Напомним, ранее жена Позитива засветила обнаженные ягодицы в купальнике.