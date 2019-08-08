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Злата Огневич подсказала фанам, что нужно успеть сделать в августе

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Певица Злата Огневич призналась, что планирует сделать до конца лета.
Злата Огневич подсказала фанам, что нужно успеть сделать в августе
Злата Огневич подсказала фанам, что нужно успеть сделать в августе
instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская певица, обладательница третьего места на “Евровидении-2013“ Злата Огневич рассказала поклонником, чем хочет заниматься в последние дни этого лета.

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Так, на своей странице в Instagram 33-летняя звезда опубликовала список дел, которые планирует сделать в августе. Также артистка призвала фаном заняться чем-то новым, отключить телефон и отправиться на море.

Свой пост Злата сопроводила снимком, на котором она предстала в стильном костюме. На фото Огневич запечатлена в бежевых штанах и пиджаке, который одела на голое тело. Образ артистка дополнила интересными серьгами.

“Поки на дворі ще літо, є можливість зайнятися чимось новим! Змінити повсякденність, зробити речі, які зовсім тобі не властиві. Наприклад, відключити телефон і 2 дні не заходити в інтернет. Поїхати до бабусі і допомогти їй)), а заодно - згадати дитинство! Ну, а якщо Ви на морі, можна купатися без одежі вночі, або зустрічати ранок десь на безлюдному узбережжі! Ну все, мені вже час, треба зробити купу веселих справ, бо літо йде потроху!“, - написала Злата Огневич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поки на дворі ще літо, є можливість зайнятися чимось новим! Змінити повсякденність, зробити речі, які зовсім тобі не властиві 🌵 Наприклад, відключити телефон і 2 дні не заходити в інтернет. Поїхати до бабусі і допомогти їй)), а заодно- згадати дитинство!🚀 Ну, а якщо Ви на морі🐳, можна купатися без одежі вночі, або зустрічати ранок десь на безлюдному узбережжі! Ну все, мені вже час, треба зробити купу веселих справ, бо літо йде потроху! ⚡️ #златаогневич #zlataognevich #singer #music #nofilter look @tago_ua 💖

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Ранее Злата Огневич показала редкое фото с главным мужчиной своей жизни.

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Теги: Злата Огневич
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Источник: ivona.bigmir.net

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