Иракли Макацария: "Хочу, чтобы моя жена пела"

Иракли Макацария признался, что хотел бы поющую жену.

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Легендарное вокальное шоу “Х-фактор” на телеканале СТБ отмечает свой 10-й день рождения, поэтому грандиозное празднование собираются все самые яркие звезды шоу-бизнеса. На съемки кастингов приехал и тренер шоу “Зважені та щасливі” Иракли Макацария. За кулисами проекта он признался, что очень любит музыку и всегда мечтал научиться петь. А в детстве хотел быть похожим на Майкла Джексона.

“Я всегда хотел научиться танцевать и петь как Майкл Джексон, очень часто пытался повторять его движения. Я с детства любил его творчество, музыку, танцы. А среди своих любимых исполнителей могу назвать еще Джеймса Брауна, Джастина Тимберлейка, Стинга и The Chemical Brothers”, - отметил он.

Кроме того, Иракли добавил, что был бы совсем не против, чтобы петь умела его вторая половинка:

“Я бы хотел, чтобы моя будущая жена умела петь. Это дополнительный бонус, она могла мне петь вместо будильника. Это было бы прикольно (улыбается)”.

Иракли Макацария пресс-служба

Пофантазировал Иракли и о том, каким бы был членом жюри “Х-фактора” и кого бы взял в свою команду.

“Если бы я был членом жюри “Х-фактора”, то я не был бы плохим полицейским. Скорее чаще говорил “да”, нежели “нет”. Я понимаю, как сложно участникам. Они и так переживают, у них есть определенный страх при выходе на сцену. Я бы оценивал объективно и если увидел, что есть талант и его стоит развивать, то я бы сказал безусловно “да”. Но в тоже время, если у человека нет способностей к пению, и ему никто не может сказать об этом, то я бы взял на себя эту ответственность”, - рассказал он.

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Напомним, в 10 сезоне этап кастингов украинского “Х-фактора“ превратился в звездный челлендж - четверка судей получила возможность передать свое место за столом жюри коллегам по шоу-бизнесу. Так в кресла судей вернулись Дмитрий Шуров, Нино Катамадзе, Олег Винник и Игорь Кондратюк. Ведущей 10 сезона проекта стала актриса и телеведущая Даша Трегубова. Еще больше звезд поздравят проект теплыми пожеланиями и яркими выступлениями во время прямых эфиров.

Ранее экс-Холостяк Иракли Макацария засветился в свадебном наряде.