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Рикки Мартин впервые показал лицо младшей дочери

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Артист выставил в Сеть снимок малышки Люсии, которую им с мужем родила суррогатная мать .

Рикки Мартин впервые показал лицо младшей дочери
Рикки Мартин впервые показал лицо младшей дочери
instagram.com/ricky_martin

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Известный пуэрториканский певец Рики Мартин, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, впервые показал лицо 7-месячной дочери. Фото малышки Люсии на руках у Мартина появилось в его Инстаграм. На снимке видно, что девочка пухленькая, она позирует в цветастой майке и шортиках, а ее светлые волосы подобраны сверху заколкой.

Свет моих очей.. Люсия, - трогательно подписал снимок Мартин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La luz de mis ojos #Lucia

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

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Поклонники певца оставили множество комментариев к снимку, отметив, что дочка звезды - “само очарование“. За несколько часов фото набрало более 1,5 млн. лайков.

Напомним, что Люсия - первый совместный ребенок в семье Рикки Мартина и его супруга Джованни Йосефа. У певца есть старшие дети - близнецы Маттео и Валентино, которые родились в 2008-м. 

К слову, каминг-аут артист совершил в 2010-м, когда признался, что у него было много романов с женщинами, но отношения он планирует строить только однополые. Тогда Рикки Мартину было 38 лет. Со своим нынешним мужем 35-летним шведско-сирийским художником Джованни Йосефом Мартин узаконил отношения зимой прошлого года.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук очаровал Сеть семейным фото с отдыха.

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Теги: Рикки Мартин, дети звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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