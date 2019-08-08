Певец Олег Винник признался, почему не смотрит эфиры со своим участием.

Олег Винник рассказал, почему не смотрит на себя по телевизору пресс-служба

За кулисами праздничного шоу “З Днем народження, Україно!“, которое канал “Украина“ покажет 24 августа в 20:00, Олег Винник вспомнил, как впервые почувствовал себя звездой.

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Несмотря на бешеную популярность, украинский артист Олег Винник до сих пор спокойно относится к своей узнаваемости. Об этом артист рассказал в интервью журналистам канала “Украина“:

“Я уже не вспомню, где и когда впервые увидел себя по телевизору... Наверное, когда еще за рубежом жил. Но это было очень необычно. Вообще артистам обычно трудно на себя смотреть, всегда кажется, что можно было лучше, всегда хочется что-то изменить. Поэтому стараюсь на себя не смотреть, да и нет сейчас времени на это“, – поделился артист за кулисами шоу “З Днем народження, Україно!“.

А вот родственники и близкие люди, по признанию певца, не пропускают эфиры с его участием.

“Помню, что сам позвонил маме и сказал, когда, по какому каналу будут показывать концерт со мной. Понимал, что иначе она будет переживать, всю ночь не будет спать. Это же мама! Хотя мамы уже нет, царство ей небесное, но я очень счастлив, что она имела возможность гордиться мной. Для меня очень важно, чтобы родители мной гордились“, – отметил певец в интервью каналу “Украина“.

Олег Винник рассказал, почему не смотрит на себя по телевизору пресс-служба

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Напомним, в праздничном шоу “З Днем народження, Україно!“ зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы “Время и Стекло“, “MOZGI“, KAZKA, DZIDZIO, “Антитіла“, “НЕАНГЕЛЫ“, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу канала “Украина“ стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала “Украина“ увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Ранее сообщалось, что Олег Винник очаровал поклонниц снимком из бассейна.