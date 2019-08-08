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Обнаженная Кароль и Бабкина с младенцем: Знаменитости показали фото с котами

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Звезды шоу-бизнеса поддержали флешмоб по случаю Всемирного дня котов.

Обнаженная Кароль и Бабкина с младенцем: Знаменитости показали фото с котами
Обнаженная Кароль и Бабкина с младенцем: Знаменитости показали фото с котами

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Звезды украинского шоу-биза поддержали в соцсетях флешмоб, посвященный Всемирному дню котов - и добавили яркие фото с домашними любимцами. Так, среди главных кошатников засветились певцы, комики и телеведущие.

Музыкант Сергей Бабкин с детьми выставил яркий снимок с двумя “сфинксами“.

Его супруга Снежана Бабкина - удивила фото с одним из сфинксов, которого она гладит, кормя грудью младшего сына. Также мать семейства позирует со сфинксами в кровати. 

Юрий Ткач из Квартала 95 добавил снимок с большим черным котом.

Светлана Лобода с дочкой Евой - перевоплотились в кото-кроликов с помощью “масок“ - и промяукали поздравления любимцам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ведущие канала 1+1 Руслан Сеничкин и Людмила Барбир опубликовали фото с огромным мейнкуном.

Фан-клуб Тины Кароль добавил, пожалуй, самое необычное фото по случаю праздника. На нем артистка позирует полуобнаженной, прикрываясь... котом.

Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила фанатов пляжными снимками.

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Теги: Тина Кароль, Снежана Бабкина, коты
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Источник: Ivona.bigmir.net

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