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"Превратила Потапа в мачо": Новое фото Каменских с мужем произвело фурор в Сети

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Настя Каменских поделилась ярким снимком с Потапом - подписчики пришли в восторг от его образа.

"Превратила Потапа в мачо": Новое фото Каменских с мужем произвело фурор в Сети
ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских, которая проводит второй медовый месяц с мужем, продюсером Алексеем Потапенко, покорила Сеть новым совместным фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, где они позируют в обнимку. Настя на фото - в белом халатике, а Потап - в бледно-розовой футболке с изображением фламинго, образ он дополнил темными очками с леопардовой оправой.

Это был потрясающий отдых! Вкусный! Веселый! И незабываемый! Спасибо всем @annchuk @andrusishina_l @positiff@vladimir_andrusyshyn особенно моему @realpotap ❤️, - написала Настя.

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Поклонники пришли в восторг от “романтичного“ снимка и отметили, что супруги - очень красивая и счастливая пара. Отдельно отметили образ Потапа - в комментариях написали, что “рядом с Настей он просто светится от счастья“, а также, что Каменских “сделала из продюсера настоящего мачо“.

Ранее мы писали, что фото Каменских в бикини вызвало споры в Сети.

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Теги: Настя Каменских, Алексей Потапенко, Потап, медовый месяц
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  08.08.2019, 16:04
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы, на Донбассе таких мачо ебут в срачу!
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