Настя Каменских поделилась ярким снимком с Потапом - подписчики пришли в восторг от его образа.

"Превратила Потапа в мачо": Новое фото Каменских с мужем произвело фурор в Сети ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских, которая проводит второй медовый месяц с мужем, продюсером Алексеем Потапенко, покорила Сеть новым совместным фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, где они позируют в обнимку. Настя на фото - в белом халатике, а Потап - в бледно-розовой футболке с изображением фламинго, образ он дополнил темными очками с леопардовой оправой.

Это был потрясающий отдых! Вкусный! Веселый! И незабываемый! Спасибо всем @annchuk @andrusishina_l @positiff@vladimir_andrusyshyn особенно моему @realpotap ❤️, - написала Настя.

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Поклонники пришли в восторг от “романтичного“ снимка и отметили, что супруги - очень красивая и счастливая пара. Отдельно отметили образ Потапа - в комментариях написали, что “рядом с Настей он просто светится от счастья“, а также, что Каменских “сделала из продюсера настоящего мачо“.

Ранее мы писали, что фото Каменских в бикини вызвало споры в Сети.