Ольга Сумская, Анатолий Анатолич, Наталка Карпа и Монро рассказали, как сделать свое произношение правильным и четким.

Как научиться публичной речи: советы от звезд instagram.com/tarabarova

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Ольга Сумская, Анатолий Анатолич, Наталка Карпа и Монро в программе “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ дали советы, как научиться публичным речам, сделать свое произношение правильным и четким.

Говорить так, чтобы вас понимали и слышали – искусство! Звезды дали советы, после которых каждый защебечет, как соловей.

Ведущий программы “Ранок з Україною“ Анатолий Анатолич помнит, как школьником застыл перед выходом на сцену.

Я реально подвел весь класс, потому что услышал, как кто-то за спиной сказал: “О, сейчас эти малые вновь будут выступать, у них все такое глупое“. И вывод, который я сделал после этого такой: во-первых, для того чтобы доказать, что я могу, надо больше выходить на сцену, а во-вторых, не стоит слушать, что говорят другие, – рассказал ведущий Анатолий Анатолич в эфире канала “Украина“.

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Даже звезда кино Ольга Сумская первые интервью, как вспомнит, так вздрогнет.

Я очень волновалась, думала, что сказать, к тому же и голос немного дрожал, и руки тоже – не знала куда деть и за что держаться, – с улыбкой вспоминает актриса Ольга Сумская.

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Слушают тех, кому есть что сказать. Звезды настаивают на важном пункте:

Нужно: во-первых, читать, а во-вторых, общаться в живую, – советует травести-дива Монро в программе “Ранок з Україною“. – Подберите круг людей, который не будет вас стебать и каждый раз исправлять. Это не должен быть спор, потому что в споре участвуют только идиоты и в спорах ничего не рождается! Это должна быть дискуссия!

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Анатолий Анатолич шокирует признанием. Оказалось, длительное время известный телеведущий вообще не говорил на украинском языке.

До 25 лет я вообще не разговаривал на украинском, и для того, чтобы хорошо выучить язык я начал много читать. Поэтому сейчас все книги, которые попадают мне в руки – только на украинском языке, – поделился ведущий. – Кстати, домашние праздники – прекрасная возможность продемонстрировать свое ораторское мастерство, или, например, провожая любимого человека на работу удивить вдохновляющей речью.

Не менее важно, чтобы вас услышали и иногда – это надо воспринимать буквально!

Я всегда говорю громко, потому что я очень активный человек и эмоции всегда берут верх! Поэтому, не слушать меня – просто невозможно! – смеясь, говорит Светлана Тарабарова.

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Поэтому привычку говорить шепотом надо оставлять в прошлом. Звезды поделились собственными лайфхаками, как научиться публичным речам.

Поделюсь собственным лайфхаком – если вы хотите, чтобы ваш текст воспринимался, добавьте немного эмоциональной нагрузки или просто очаруйте улыбкой, – поделилась Наталка Карпа в эфире “Ранок з Україною“.

пресс-служба

Ольга Сумская тоже дает интересный совет.

Надо вспомнить события, обязательно добавить какие-то нюансы – людям это очень нравится! – комментирует Ольга Сумская.

И напоследок, эффективное утреннее упражнение для тех, кто хочет говорить четко.

Все очень просто! Надо повторять французское слово “au revoir“, ярко артикулируя всеми мышцами. Это обычное, универсальное упражнение, – советует Анатолий Анатолич.

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