Модель Инна Цимбалюк поделилась редким фото с дочкой

Украинка тщательно скрывает свою личную жизнь.

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Известная украинская модель Инна Цимбалюк тщательно скрывает свою личную жизнь. Потому каждое новое фото ее семьи вызывает у фолловеров знаменитости заметный восторг.

Напомним, что в октябре минувшего года Инну заподозрили в беременности, и тогда модель прокомментировала слухи в социальной сети.

На днях Цимбалюк опубликовала в Instagram фотографию своей дочки. В кадре малышка позирует вместе со своим другом.

Обожаю за ними подглядывать, - подписала снимок Инна.

Поклонники модели отмечают, что ее дочь растет очень похожей на свою звездную маму.

А накануне украинская певица Ирина Билык шокировала сеть поцелуем с Натальей Могилевской.