Леди Гага взбудоражила Сеть постельным фото

Американская певица Леди Гага позировала топлес в постели.

Всемирно известная американская певица и актриса, которая в этом году стала обладательницей Оскара, поделилась в Сеть откровенным фото.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 33-летняя артистка опубликовала снимок, на котором позирует топлесс в одном розовом нижнем белье. Гага запечатлена на кровати, лежа на животе и демонстрируя обнаженные ягодицы.

В описании к пикантному кадру исполнительница заявила, что очень устала от рекламных съемок для своего бренда HausLabs. Поэтому у нее хватило сил только на постельное фото. Также к подписи Леди Гага добавила хэштег “Борись за свою жизнь“

“Когда ты не спишь ночью, чтобы сделать фото для @HausLabs“, - написала звезда.

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Напомним, ранее стало известно почему Леди Гага бросила своего жениха Кристиана Карино.