Регина Тодоренко представила летнюю коллекцию собственного бренда

Ведущая Регина Тодоренко презентовала летнюю коллекцию Generation TR, дизайнером которой является Ника Мэдисан.

Популярная украинская певица и телеведущая, бывшая звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко решила попробовать свои силы в модной индустрии. Недавно артистка выпустила весенне-летнюю коллекцию женской одежды своего бренда Generation TR.

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Известно, что дизайнером коллекции выступила украинка Ника Мэдисан. Она разработала стиль и эскизы нарядов. По словам Тодоренко, с Никой она сотрудничает не первый раз. Три года назад девушки уже готовили первую совместную коллекцию.

“Я находилась в кругосветном путешествии, и Ника присылала мне образцы одежды в самые отдаленные уголки мира. Тогда меня поразило то, как тонко она чувствует меня и насколько сильно у нас совпадает видение той или иной одежды. Мне стоило только подумать, а Ника уже присылала мне эскизы. Я ведь все-таки не дизайнер, а, скорее, идейный вдохновитель. Когда мы задумались о запуске летней линейки, я предложила Нике полностью выступить дизайнером летней коллекции Generation TR. Она создала потрясающие образы, которые, я уверена, будут в тренде не только в этом году, но и в следующем!“, - рассказала Регина.

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Для новой коллекции Тодоренко и Мэдисан подготовили лаконичные модели со цветочными принтами, с оттенки розового, синего и зеленого. По словам девушек, именно эти цвета являются трендовыми в этом году. В качестве основных материалов Ника и Регина использовали атлас, лён и вискоза. Главный месседж коллекции - универсальность, лёгкость и комфорт.

Как призналась, Ника Мэдисан, на создания новых нарядов для бренда Generation TR ее вдохновила сама Регина, а точнее ее натуральность и естественная красота.

“На создание этой коллекции меня вдохновил яркий, солнечный образ Регины и сила натуральной красоты девушек, - поделилась Ника. - Именно поэтому я использовала натуральные оттенки в коллекции, так как Регина – это естественность и природа“.

В свою очередь, Тодоренко заявила, что ей очень нравиться работать с Мэдисан.

“Мне очень нравится то, что делает Ника, – рассказывает Регина. - Мне близок ее стиль, я люблю эту нежную, хрупкую девушку, чьей энергии и идей хватит на то, чтобы одеть всю планету. Этим мы и собираемся заняться. Когда я пишу ей с предложением сделать новую коллекцию, она отвечает, что уже знает, как та будет выглядеть“.

Ранее сообщалось, что Влад Топалов пришел на свадьбу сестры без жены Регины Тодоренко.