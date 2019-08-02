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Звездная тренер Марина Боржемская очаровала Сеть женственным образом

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Подписчики Марины похвалили ее образ в платье и лодочках.

Звездная тренер Марина Боржемская очаровала Сеть женственным образом
Звездная тренер Марина Боржемская очаровала Сеть женственным образом
instagram.com/uzelkova.marina

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская, которую поклонники подозревают в романе с коллегой по проекту, поразила женственным образом. В Инстаграм Боржемская добавила фото в легком белом платье на тонких бретелях и бежевых туфлях-лодочках. Волосы звезды собраны в мягкий пучок, из которого выбилось несколько локонов. Марина сидит в голубом мягком кресле и держит в руках стакан с кофе.

Таким фото Марина проиллюстрировала пост о разных видах кофе с молоком, отметив, что такой напиток - для желающих сбросить вес - должен быть отдельным перекусом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встреча за чашечкой ☕ - это целый ритуал🔮😉 а способов приготовления уйма👇 ☕️Эспрессо готовится в кофемашине, требует специального, очень ровного помола. Готовят из смеси арабики и робусты, часто из специально собранных купажей. ☕️Доппио - двойной эспрессо ☕️Кофе по-венски. Эспрессо, в который добавлена порция хорошо взбитых сливок. Сверху они посыпаются ароматными специями и шоколадом ☕️Романо. Эспрессо по-римски. Готовят, как обычный эспрессо, подают с долькой лимона или длинной закрученной полоской лимонной цедры ☕️Ристретто. Имеет очень маленький объем и низкое содержание кофеина. Для приготовления берется 5-7 грамм кофе на 25 грамм воды ☕️Лунго. Переходный вариант между эспрессо и американо. Можно сказать, американо по-итальянски ☕️Американо. Эспрессо, разбавленный водой ☕️Макиато. Обычный эспрессо, на который сверху кладется ложка молочной пены ☕️Кон пана. Эспрессо, украшенный высокой шапкой взбитых сливок. Сверху посыпается корицей ☕️Коретто. После приготовления эспрессо в него добавляют столовую ложку крепкого алкоголя, чаще всего, виски или коньяка, реже джина, граппы или водки ☕️Айриш. Эспрессо с крепким алкоголем и сливками, взбитыми в пену ☕️Гляссе. Эспрессо с шариком мороженого и мелкой шоколадной стружкой ВИДЫ КОФЕ С МОЛОКОМ ☕️Капучино. Кофе с молоком, в взбитым в пышную пену, с нежной структурой. Сверху тёртый шоколад, какао, корица или сахарная пудра ☕️Латте. Готовят из одной части эспрессо и двух частей молока со взбитой пеной ☕️Латте макиато. Напиток, в котором эспрессо, молоко и пена из взбитых сливок или молока лежат слоями ☕️Раф кофе. Эспрессо, сливки и ванильный сахар взбиваются с помощью венчика, блендера или капучинатора ☕️Бреве. Коктейль на основе эспрессо, в котором одна часть кофе, половина части молока и половина части сливок. Смешивается, но не взбивается ☕️Флэт вайт.Австралийский рецепт, который составлен на основе двойного эспрессо и молока. ☕️Мокко (европейский вариант названия – мокоччино). В составе: эспрессо, горячее молоко и шоколад или шоколадный сироп ☕️Марочино.Смесь эспрессо и взбитого молока. . Но! Помним, кофе с молоком, - это отдельный перекус😉 . #кофеман #боржемскаямарина #инстажурнал #фитнестренер #тренерстб

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Подписчики отметили, что Марина в последнее время выглядит еще более привлекательной и платья ей очень к лицу.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская написала трогательное поздравление 7-летней дочери.

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Теги: Марина Боржемская, наряды звезд, диета
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Источник: ivona.bigmir.net

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