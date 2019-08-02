Подписчики Марины похвалили ее образ в платье и лодочках.

Звездная тренер Марина Боржемская очаровала Сеть женственным образом instagram.com/uzelkova.marina

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская, которую поклонники подозревают в романе с коллегой по проекту, поразила женственным образом. В Инстаграм Боржемская добавила фото в легком белом платье на тонких бретелях и бежевых туфлях-лодочках. Волосы звезды собраны в мягкий пучок, из которого выбилось несколько локонов. Марина сидит в голубом мягком кресле и держит в руках стакан с кофе.

Таким фото Марина проиллюстрировала пост о разных видах кофе с молоком, отметив, что такой напиток - для желающих сбросить вес - должен быть отдельным перекусом.

Подписчики отметили, что Марина в последнее время выглядит еще более привлекательной и платья ей очень к лицу.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская написала трогательное поздравление 7-летней дочери.