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Фигуру Каменских в бикини детально обсудили в Сети

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Артистка поделилась новым пляжным фото - мнения подписчиков разделились.

Фигуру Каменских в бикини детально обсудили в Сети
Фигуру Каменских в бикини детально обсудили в Сети
ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских наслаждается вторым медовым месяцем со своим мужем продюсером Алексеем Потапенко. В Инстаграм артистка добавила новое яркое фото, сделанное на борту яхты. Настя позирует в ярко-голубом купальнике, приподняв одну ногу на бортик корабля. Одна рука Насти упирается в бедро, а второй она прикрывает глаза от солнца, демонстрируя ярко-розовый маникюр.

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Поклонники Насти оставили множество комментариев к снимку, детально обсудив ее фигуру. Так, некоторые фолловеры отметили, что звезда слишком втянула живот - и это видно по выпяченным бедрам. Также в комментариях уточнили, куда “снова делась грудь Каменских“ - спортивный верх купальника несколько приплюснул “достоинство“ артистки. Однако, большинство поклонников звезды отметили, что у нее отличная фигура.

  • Не знаю как вам, но мне так нравятся Настины бедра 😍
  • Это так красиво! Не дрыщ, идеально же 😍
  • Анастейша,ты секси бамбина ❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фото с молодым бойфрендом.
 

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Теги: Настя Каменских, фото в купальниках, отдых звезды
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Источник: Ivona.bigmir.net

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