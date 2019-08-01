Олег Винник показал, где отпраздновал день рождения - видео

Певец Олег Винник записал поклонникам видеообращение, в котором поблагодарил за поздравления с днем рождения.

В среду, 31 июля, популярный украинский исполнитель Олег Винник отпраздновал свой 46-й день рождения. Артист получил множество поздравлений от преданных поклонниц.

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Певец решил поблагодарить всех за теплые пожелания и записал видеообращение, которое снял во время отдыха на острове.

В ролике, который Винник опубликовал на своей странице в Instagram, исполнитель позировал с бокалом шампанського и воздушными шариками в руках. Он был одет в розовую футболку с принтом. Волосы артист собрал в хвост. В видео можно увидеть, как именинник отпустил шарики и чокнулся бокалом с друзьями.

“Любі мої, всіх вітаю! Щиро дякую за чудові привітання, за сердечні душевні побажання всім ЗМІ, телерадіокомпаніях, всім сайтам, всім видавництвам, журналам, всім моїм прихильникам¸ шанувальникам, всім моїм коллегам, всім-всім небайдужим до моєї творчості. Я дуже-дуже вас люблю! Величезне вам спасибі. І хочу запустити ці шарики, щоби моя любов долетіла з цього чудесного острова, до речі, велике спасибі моїм друзям за такий відпочинок. Нехай буде любов в нашій країні, щастя і мир. Люблю вас“, - сказал в ролике Олег Винник.

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Позже певец опубликовал фотографию с отдыха на острове. На снимке артист на фоне моря позирует в расстегнутой белой рубашке с бокалом в руках.

“Нехай ваші мрії здійснюються!“, - подписал кадр Винник.

Ранее Олег Винник очаровал поклонниц снимком из бассейна.