На проект вернется Анна Шут с необыкновенным тембром голоса .

На "Х-фактор" возвращается яркая участница 3 сезона пресс-служба

Читай также: “Зважені та щасливі“: Марина Боржемская, Анита Луценко, Иракли Макацария на пресс-показе

Грандиозное празднование дня рождения шоу “Х-фактор“ на СТБ продолжается! Одна их самых ярких участниц прошлых сезонов Анна Шут из трио “3D“ возвращается на шоу, чтобы вновь попробовать свои силы.

Совсем скоро стартует 10 сезон легендарного вокального шоу “Х-фактор“, который соберет рекордное количество звезд. Яркие артисты украинского шоу-бизнеса поздравляют проект за судейским столом, за кулисами и даже на сцене.

На "Х-фактор" возвращается яркая участница 3 сезона пресс-служба

Читай также: Осенний телесезон на СТБ: Какие шоу можно будет посмотреть этой осенью

Анна Шут была участницей 3 сезона “Х-фактор“ и с кастингов запомнилась необыкновенным тембром голоса. На тот момент девушка пережила расставание с возлюбленным и решилась прийти на шоу и рассказать о своей боли. Чтобы таким образом попрощаться с прошлым. Ее пронзительное исполнение Аллы Пугачевой “Не обижай меня“ задело до глубины души не только зрителей, но и судей проекта.

На "Х-фактор" возвращается яркая участница 3 сезона пресс-служба

Девушка дошла до 5 прямого эфира “Х-фактор“-3 в составе трио "3D". Но с тех пор многое в жизни певицы изменилось — она переехала из Николаева в Киев и даже организовала свой вокально-танцевальный проект!

На "Х-фактор" возвращается яркая участница 3 сезона пресс-служба

Хочу вновь испытать свои силы на проекте. Меня до сих пор узнают на улице и просят сделать фото. Если меня люди помнят и ждут на “Х-факторе“, то надо попробовать!, — поделилась Анна.

Как выступила Анна Шут и оценили ли судьи выбор песни — узнайте с 14 сентября на телеканале СТБ!

Ранее мы писали о самых ярких нарядах Оли Поляковой на Х-Фактор.