"Зважені та щасливі": Марина Боржемская, Анита Луценко, Иракли Макацария на пресс-показе

Состоялся пресс-показ первого эпизода проекта, на котором присутствовали лица проекта, журналисты и бывшие участники “Зважених та щасливих“ .

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29 августа в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера девятого сезона самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом сезоне 9 мужчин и 9 женщин будут бороться за новую и счастливую жизнь. Многие из них уверены, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь и отношения с людьми.

Актриса Алена Алымова пресс-служба

Вчера состоялся пресс-показ первого эпизода проекта, на котором присутствовали лица проекта Анита Луценко, Марина Боржемская, Иракли Макацария, Светлана Фус, Анна Кушнерук, а также Надежда Матвеева, Людмила Шупенюк, Алена Алымова, Михаил Присяжнюк, Максим Ежов, журналисты, бывшие участники “Зважених та щасливих“ и полуфиналисты девятого сезон, у которых была возможность посмотреть на себя со стороны – как они выглядели 4 месяца назад.

Анна Кушнерук пресс-служба

Читай также: Стали известны имена ведущих "Життя відомих людей" на "1+1" Съемочный процесс подходит к концу. Для участников это только начало, ведь они худели 4 месяца на проекте и еще 4 месяца будут худеть дома, чтобы на финале в декабре показать отличный результат и крутые изменения. Не скрываю, в конце съемок все устают. Это же беспрерывный процесс, работа нон-стоп. Мы снимаем 17 недель подряд. Это реальная жизнь – ты едешь на работу в 7 утра, поскольку в 8 уже начинается тренировка. Тренеры работают с участниками не только на камеру, мы приезжаем почти каждый день ради будущего наших участников. На последних неделях становится сложно, но ты понимаешь, что это самое основное. Когда все устали, нужно прикладывать еще больше усилий, - комментирует Марина Боржемская.

Ранее мы писали, что Марине Боржемской приписывают роман с коллегой по проекту.

