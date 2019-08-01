Оля Цибульская призналась, какое письмо получила от мужа 5 лет назад

Певица Оля Цибульская опубликовала фото без макияжа и рассекретила интересные подробности из личной жизни.

Украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская в последнее время часто делиться милыми снимками со своим 4-летним сыном Нестором. А вот лицо своего мужа артистка продолжает тщательно скрывать от публике.

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Несмотря на это, Цибульская иногда делиться в соцсети подробностями ее отношений с супругом. Так, 1 августа, на своей странице в Instagram 33-летняя певица рассказала фанам об романтичном поступке возлюбленного.

Оля опубликовала снимок, на котором она запечатлена без макияжа в международном аэропорту “Борисполь“. Скорее всего, артистка собралась лететь в долгожданный отпуск в Париж. А в описании к свежему кадру Цибульская призналась, за что она обожает столицу Франции.

Оказывается, 5 лет назад ее любимый прислал ей письмо, в котором были билеты в Париж. После долгой разлуки мужчина попросил Олю прилететь, если она все еще его любить. Как призналась Цибульская, с той поездки она вернулась беременной.

“Якщо любиш досі - прилітай. Такий лист я отримала від свого теперішнього чоловіка 5 років тому у конверті. Написав від руки в часи гаджетів і вклав у конверт квитки на літак. Так ми опинились після довгої розлуки в Парижі і привезли звідти Нестора. Тепер #париж місто моєї сили і слабкості“ , - рассказала исполнительница.

Напомним, ранее Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж.