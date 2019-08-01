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Оля Цибульская призналась, какое письмо получила от мужа 5 лет назад

Комментариев: 4
Певица Оля Цибульская опубликовала фото без макияжа и рассекретила интересные подробности из личной жизни.
Оля Цибульская призналась, какое письмо получила от мужа 5 лет назад
Оля Цибульская призналась, какое письмо получила от мужа 5 лет назад
instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская в последнее время часто делиться милыми снимками со своим 4-летним сыном Нестором. А вот лицо своего мужа артистка продолжает тщательно скрывать от публике.

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Несмотря на это, Цибульская иногда делиться в соцсети подробностями ее отношений с супругом. Так, 1 августа, на своей странице в Instagram 33-летняя певица рассказала фанам об романтичном поступке возлюбленного.

Оля опубликовала снимок, на котором она запечатлена без макияжа в международном аэропорту “Борисполь“. Скорее всего, артистка собралась лететь в долгожданный отпуск в Париж. А в описании к свежему кадру Цибульская призналась, за что она обожает столицу Франции.

Оказывается, 5 лет назад ее любимый прислал ей письмо, в котором были билеты в Париж. После долгой разлуки мужчина попросил Олю прилететь, если она все еще его любить. Как призналась Цибульская, с той поездки она вернулась беременной.

“Якщо любиш досі - прилітай. Такий лист я отримала від свого теперішнього чоловіка 5 років тому у конверті. Написав від руки в часи гаджетів і вклав у конверт квитки на літак. Так ми опинились після довгої розлуки в Парижі і привезли звідти Нестора. Тепер #париж місто моєї сили і слабкості“ , - рассказала исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо любиш досі- прилітай❤️Такий лист я отримала від свого теперішнього чоловіка 5 років тому у конверті💋Написав від руки в часи гаджетів і вклав у конверт квитки на літак.🌎Так ми опинились після довгої розлуки в Парижі і привезли звідти Нестора👪Тепер #париж місто моєї сили і слабкості 😘А ти куди хочеш зараз?залайкаю найактивніших👍🏻🌸p.s. Переможниця #мореякти уже в сторіс 😉🌊🌟#вихідвборисполі #літак

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  02.08.2019, 13:51
Оценка:  0
гость
Бычка радивиловская!
гость  (аноним)  02.08.2019, 13:37
Оценка:  0
гость
Не понимаю, зачем на публику выставлять личное? После этого сложилось впечатление о ней ещё хуже чем было.
гость  (аноним)  02.08.2019, 13:35
Оценка:  0
гость
А Нестора где, на парижской мусорке подобрали? А потом контрабасом в страну ввезли, а где ты его прятала?
гость  (аноним)  02.08.2019, 13:32
Оценка:  0
гость
Тупая рагулиха с обвисшими сиськами!
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