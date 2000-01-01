Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" рассказал, какой отдых предпочитает

Солист группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ Сергей Танчинец признался, любит ли он путешествовать.

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За кулисами праздничного шоу “З Днем народження, Україно!“, которое канал “Украина“ покажет 24 августа в 20:00, звезды охотно делились планами на летний отдых. Лидер популярной группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ Сергей Танчинец признался, что не боится дальних странствий.

По словам артиста, он любит путешествовать активно. Главное – чтобы рядом были родные люди.

“Я получаю удовольствие от путешествий за 2000 км, если рядом моя жена и дети. Более того, ты же знаешь, что впереди отдых. И вообще – если бы умел управлять самолетом, то облетел бы вокруг света“, – поделился лидер группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ Сергей Танчинец за кулисами шоу “З Днем народження, Україно!“.

Об опасности солнца в летний период Сергей знает. Говорит, что уходом за кожей, чтобы она не обгорела, занимается жена.

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" пресс-служба

“Я – мужчина, поэтому сильно таким не парюсь. Необходимой защитой меня обеспечивает жена. А вообще я смуглый, поэтому солнышко мне не мешает. Загораю спокойно – если уже печет немного, помазался кремом и все“, – рассказал артист в интервью каналу “Украина“.

Напомним, в праздничном шоу “З Днем народження, Україно!“ также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы “Время и Стекло“, “MOZGI“, KAZKA, DZIDZIO, “Антитіла“, “НЕАНГЕЛЫ“, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

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Режиссером масштабного шоу канала “Украина“ стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала “Украина“ увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Ранее сообщалось, что лидер группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ признался, что пишет песни на кухне.