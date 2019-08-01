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"Прелесть": Вокалистка KAZKA засветила ножки в коротенькой тунике

Комментариев: 3
Саша Зарицкая поделилась новыми фото с отдыха в Греции.

"Прелесть": Вокалистка KAZKA засветила ножки в коротенькой тунике
instagram.com/kazka.band/

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Вокалистка группы KAZKA 26-летняя Александра Зарицкая поделилась атмосферными снимками с морского отдыха в Греции. В Инстаграм Саша выставила несколько кадров, сделанных на берегу моря - она позирует вместе со своим псом. На одном из фото видно, что Зарицкая прогуливается в коротенькой белой тунике, демонстрируя ножки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну ви подивіться на нього)) perfect match 🥰🐕

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Подписчики отметили, что Саша на фото выглядит счастливой и очень привлекательной: “прелесть“ - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская показала, как проводит время в Турции. 

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Теги: Александра Зарицкая, KAZKA, отдых звезды
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Sancho-s    02.08.2019, 12:13
Оценка:  0
Sancho-s
Wow!)))
гость  (аноним)  02.08.2019, 11:50
Оценка:  0
гость
КТО-ТО МОЖЕТ ЕЙ СКАЗАТЬ, ЧТО ОНА ОЧЕНЬ УЖ МАССИВНАЯ И НЕ КРАСИВО ТАК ПОЗИРОВАТЬ - НУЖНО ХУДЕТЬ?
гость  (аноним)  02.08.2019, 11:42
Оценка:  0
гость
Окорока на две зимы засолить можно!
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