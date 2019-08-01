Саша Зарицкая поделилась новыми фото с отдыха в Греции.

"Прелесть": Вокалистка KAZKA засветила ножки в коротенькой тунике instagram.com/kazka.band/

Читай также: “Италия вам идет“: Дорофеева с мужем прогулялась улочками Монополи

Вокалистка группы KAZKA 26-летняя Александра Зарицкая поделилась атмосферными снимками с морского отдыха в Греции. В Инстаграм Саша выставила несколько кадров, сделанных на берегу моря - она позирует вместе со своим псом. На одном из фото видно, что Зарицкая прогуливается в коротенькой белой тунике, демонстрируя ножки.

Подписчики отметили, что Саша на фото выглядит счастливой и очень привлекательной: “прелесть“ - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская показала, как проводит время в Турции.