"Прелесть": Вокалистка KAZKA засветила ножки в коротенькой тунике
Саша Зарицкая поделилась новыми фото с отдыха в Греции.
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Вокалистка группы KAZKA 26-летняя Александра Зарицкая поделилась атмосферными снимками с морского отдыха в Греции. В Инстаграм Саша выставила несколько кадров, сделанных на берегу моря - она позирует вместе со своим псом. На одном из фото видно, что Зарицкая прогуливается в коротенькой белой тунике, демонстрируя ножки.
Подписчики отметили, что Саша на фото выглядит счастливой и очень привлекательной: “прелесть“ - написали в Сети.
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