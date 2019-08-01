"Мог бы стать геем": Дорофеева сделала неожиданное заявление о муже

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес признался, что ему нравятся ухоженные мужчины.

Совсем недавно участница популярной украинской группы “Время и Стекло“Надя Дорофеева отправилась вместе с мужем Владимиром Дантесом отправилась в путешествие в Италию.

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Ранее певица опубликовала в Instagram серию романтичных снимков с прогулки по улицам Монополи. На фотографиях пара предстала в нежных белоснежных нарядах. А позже Надя разместила в соцсети еще один забавный кадр с отдыха, в подписи к которому сделала неожиданное заявление о своем супруге.

Дорофеева написала о том, что ее муж Владимир Дантес рассказал, что ему нравятся ухоженные мужчины. И если бы он родился в Италии, то мог бы стать геем.

“Фото сделано в момент , когда Вова сказал , что если бы он родился в Италии стал бы геем. Уж очень тут красивые и ухоженные мужчины“, - призналась Надя Дорофеева.

Поклонники пары принялись активно комментировать откровенное заявление.

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“Надюша, давайте больше совместных фоток. Самые лучшие“, “Надя будь возле него всегда, а то мало ли“, “С мужчинами всё понятно, а как в Италии с девушками дела обстоят?“, “Нереальные ребятки“, “Мне кажется Надя с тобой стать геем не вариант“, “Боже, получается Вова гей?“, “Вовку не отпускай от себя“, “Чувство такое, что Надя скоро съест Дантеса“, “Ой, не представляю Вову Итальянским геем“, “Геем стать нельзя. Ими рождаются“, - написали подписчики Дорофеевой.

Напомним, ранее Дорофеева и Позитив провели вечер в компании бывшей Потапа.