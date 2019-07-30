Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алена Шоптенко показала пикантное фото в купальнике

Комментариев: 0
Хореограф Алена Шоптенко опубликовала фотографии с отпуска.
Алена Шоптенко показала пикантное фото в купальнике
Алена Шоптенко показала пикантное фото в купальнике
instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинская танцовщица, первая победительница “Танцев со звездами“ в паре с Владимиром Зеленским, Алена Шоптенко на днях сообщила фанам радостную новость. 

Читай также: Алена Шоптенко нежно поздравила мужа с днем рождения: фото

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок с аэропорта Борисполь и рассказала, что впервые за 2 года отправится в отпуск, но куда именно Алена не призналась. Звезда пообещала подписчикам снимки в купальнике на фоне морских пейзажей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я 2 года не была в отпуске. Из них 1,2 года не спала беспрерывным сном, а большинство остального времени - только на боку 😁😜 Эти 2 года были, мягко сказано, динамичными, и усталости конечно накопилось много. Эти 2 года я не купалась в море и не ходила по тёплому песку 🤤 А это самая лучшая подзарядка для меня! Буквально через несколько часов эта ситуация исправится 🤪💃🏼😱😁 И мне все ещё не верится, что мы едем в отпуск 😊 Так что вы уж простите, но теперь моя очередь выставлять фоточки в купальнике и в красивых морских пейзажах 😂😁😜

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Читай также: “Танцы со звездами 2019“: певица MARUV станет участницей шоу

Спустя 2 дня Шоптенко разместила фото, на которых она позирует в легком платье с анималистичным принтом и шляпе, стоя босиком на песке у моря. 

“Муж шутит, что я вышла за него замуж, чтобы у меня были красивые фотографии в Instagram. Но он просто не понимает, что я сделала это, чтобы красивые фото были у него“, - забавно подписала кадры.

Читай также: ТОП-7 звездных красоток, которые даже в 40 лет выглядят горячо в купальнике

Позже хореограф опубликовала пикантные кадры. Алена продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. В описании к фото артистка поделилась шуточным советом. Она подсказала, когда лучше фотографироваться в купальнике.

“Мой личный all inclusive лайфхак! Фото в купальнике нужно делать на третий день! Это когда ты уже немного загорела, но ещё не сильно покушала“. 

Напомним, ранее Алена Шоптенко поделилась милым фото с мужем и подросшим сыном.

Поделись:
Теги: Алена Шоптенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь