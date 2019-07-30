Алена Шоптенко показала пикантное фото в купальнике

Хореограф Алена Шоптенко опубликовала фотографии с отпуска.

Известная украинская танцовщица, первая победительница “Танцев со звездами“ в паре с Владимиром Зеленским, Алена Шоптенко на днях сообщила фанам радостную новость.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок с аэропорта Борисполь и рассказала, что впервые за 2 года отправится в отпуск, но куда именно Алена не призналась. Звезда пообещала подписчикам снимки в купальнике на фоне морских пейзажей.

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Спустя 2 дня Шоптенко разместила фото, на которых она позирует в легком платье с анималистичным принтом и шляпе, стоя босиком на песке у моря.

“Муж шутит, что я вышла за него замуж, чтобы у меня были красивые фотографии в Instagram. Но он просто не понимает, что я сделала это, чтобы красивые фото были у него“, - забавно подписала кадры.

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Позже хореограф опубликовала пикантные кадры. Алена продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. В описании к фото артистка поделилась шуточным советом. Она подсказала, когда лучше фотографироваться в купальнике.

“Мой личный all inclusive лайфхак! Фото в купальнике нужно делать на третий день! Это когда ты уже немного загорела, но ещё не сильно покушала“.

Напомним, ранее Алена Шоптенко поделилась милым фото с мужем и подросшим сыном.