Алена Шоптенко показала пикантное фото в купальнике
Известная украинская танцовщица, первая победительница “Танцев со звездами“ в паре с Владимиром Зеленским, Алена Шоптенко на днях сообщила фанам радостную новость.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок с аэропорта Борисполь и рассказала, что впервые за 2 года отправится в отпуск, но куда именно Алена не призналась. Звезда пообещала подписчикам снимки в купальнике на фоне морских пейзажей.
Я 2 года не была в отпуске. Из них 1,2 года не спала беспрерывным сном, а большинство остального времени - только на боку 😁😜 Эти 2 года были, мягко сказано, динамичными, и усталости конечно накопилось много. Эти 2 года я не купалась в море и не ходила по тёплому песку 🤤 А это самая лучшая подзарядка для меня! Буквально через несколько часов эта ситуация исправится 🤪💃🏼😱😁 И мне все ещё не верится, что мы едем в отпуск 😊 Так что вы уж простите, но теперь моя очередь выставлять фоточки в купальнике и в красивых морских пейзажах 😂😁😜
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Спустя 2 дня Шоптенко разместила фото, на которых она позирует в легком платье с анималистичным принтом и шляпе, стоя босиком на песке у моря.
“Муж шутит, что я вышла за него замуж, чтобы у меня были красивые фотографии в Instagram. Но он просто не понимает, что я сделала это, чтобы красивые фото были у него“, - забавно подписала кадры.
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Позже хореограф опубликовала пикантные кадры. Алена продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. В описании к фото артистка поделилась шуточным советом. Она подсказала, когда лучше фотографироваться в купальнике.
“Мой личный all inclusive лайфхак! Фото в купальнике нужно делать на третий день! Это когда ты уже немного загорела, но ещё не сильно покушала“.
Напомним, ранее Алена Шоптенко поделилась милым фото с мужем и подросшим сыном.
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