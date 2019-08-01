Настя Каменских взбудоражила Сеть постельным фото с подружкой

Певица Настя Каменских показала снимок с женой Позитива с отдыха в Италии.

Совсем недавно популярные украинские артисты Настя Каменских и Потап решили себе устроить второй медовый месяц. Супруги отправилась в Италию. В отпуске компанию паре составили их лучшие друзья – солист группы “Время и Стекло“ Позитив и его жена Аня Андрийчук-Завгородняя..

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Так, на своей странице в Instagram Каменских опубликовала пикантное постельное фото с подругой Аней. На снимке девушки позировали в белоснежных халатах с полотенцами на головах и в солнцезащитных очках. Они держат в руках бокалы с шампанским и демонстрируют стройные ноги на камеру.

В описании к кадру Каменских добавила интригующую подпись, а также отметила подругу и фотографа.

“Наш солодкий медовий місяць @annchuk photo by @andrusishina_l“, - написала Настя Каменских.

Многие подписчики отметили, что подружки очень похожи и они даже не сразу сумели различить девушек.

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“Это Настя раздвоилась!?:)“, “Потап двоих не потянет“, “Дуже схожі, як сестри“, “Вот это Потапу повезло. Главное не перепутать“, “Вы чем то похожи)) красоточки“, “Даже в глазах двоится“, “Так схожі“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, когда Потап и Настя официально поженились.