Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Италия вам идет": Дорофеева с мужем прогулялась улочками Монополи

Комментариев: 0
Надя продемонстрировала очередной модный look, надев просторное платье и объемные кроссовки .

"Италия вам идет": Дорофеева с мужем прогулялась улочками Монополи
instagram.com/nadyadorofeeva

Читай также: “Вернулась в детство“: Могилевская показала, как проводит время в Турции

Участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева не отстает от своих коллег по цеху - и тоже отправилась на море. В Инстаграм Нади появились яркие фото из итальянского городка Монополи. Дорофеева с мужем - исполнителем и ведущим Владимиром Дантесом - запечатлены на прогулке. Пара ходит, держась за руки, и смотрится более чем романтично. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однажды в Италии ❤️ @vladimirdantes

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя позирует в просторном бело платье и объемных кроссовках, а Дантес - в светлых брюках с подкатами и белой тенниске с темным орнаментом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лашатэми кантаааарэ

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELICITA

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

В комментариях фолловеры похвалили образ супругов и отметили, что “Италия им очень идет“.

Ранее мы писали, где отдыхают украинские звезды. 

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева, Дантес, Италия, отдых звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь