Надя продемонстрировала очередной модный look, надев просторное платье и объемные кроссовки .

"Италия вам идет": Дорофеева с мужем прогулялась улочками Монополи instagram.com/nadyadorofeeva

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Участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева не отстает от своих коллег по цеху - и тоже отправилась на море. В Инстаграм Нади появились яркие фото из итальянского городка Монополи. Дорофеева с мужем - исполнителем и ведущим Владимиром Дантесом - запечатлены на прогулке. Пара ходит, держась за руки, и смотрится более чем романтично.

Надя позирует в просторном бело платье и объемных кроссовках, а Дантес - в светлых брюках с подкатами и белой тенниске с темным орнаментом.

В комментариях фолловеры похвалили образ супругов и отметили, что “Италия им очень идет“.

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