Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Весь в папу": Остапчук поделился забавным фото с годовалым сыном

Комментариев: 0
Остапчуки сфотографировались с похожими прическами в футболках одного цвета.

"Весь в папу": Остапчук поделился забавным фото с годовалым сыном
instagram.com/vova_ostapchuk

Читай также: Экс-Холостяк Никита Добрынин очаровал Сеть романтичными фото с любимой

Популярный телеведущий, пародист Владимир Остапчук показал забавное фото с маленьким сыном. Снимок появился в Инстаграм. Владимир держит на руках полуторагодичного Эвана-Александра, который широко улыбается на камеру. Волосы малыша уложили в“ирокез“, напоминающий прическу отца.

Boy band “Остапчуки“ бажає всім вдалого серпня 😍, - написал Владимир.

Читай также: "Весь в папу": Остапчук поделился забавным фото с годовалым сыном

Фолловеры Владимира отметили, что “сын весь в папу“ и назвали их “милашными“.

Напомним, что Владимир Остапчук с 2007-го женат на Елене Войченко. У пары есть старшая дочь Эмилия.

Ранее мы писали, что муж Регины Тодоренко показал своего отца. 

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь