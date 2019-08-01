Остапчуки сфотографировались с похожими прическами в футболках одного цвета.

"Весь в папу": Остапчук поделился забавным фото с годовалым сыном instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, пародист Владимир Остапчук показал забавное фото с маленьким сыном. Снимок появился в Инстаграм. Владимир держит на руках полуторагодичного Эвана-Александра, который широко улыбается на камеру. Волосы малыша уложили в“ирокез“, напоминающий прическу отца.

Boy band “Остапчуки“ бажає всім вдалого серпня 😍, - написал Владимир.

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Фолловеры Владимира отметили, что “сын весь в папу“ и назвали их “милашными“.

Напомним, что Владимир Остапчук с 2007-го женат на Елене Войченко. У пары есть старшая дочь Эмилия.

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