Лобода показала идеальную фигуру на пляже
Артистка продемонстрировала длинные ноги и получила множество восторженных комментариев в Сети.
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Певица Светлана Лобода, которая не так давно показывала упражнения для поддержания фигуры, продемонстрировала эту самую фигуру во всей красе. Артистка выставила в Инстаграм несколько пляжных фото - на них Ло позирует в раздельном купальнике с голубо-желтым орнаментом. Снимки сделаны с такого ракурса, что и без того длинные ноги певицы, кажутся еще выше.
Отдыхаю весь день и работаю всю ночь, - подписала Светлана.
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Поклонники похвалили фигуру Лободы и отметили, что поддерживать себя в хорошей форме - тяжелый труд.
- Главное-на носочках!😂❤️
- Вот я вижу фоточку, а на ней красоточка 🔥
- Тропикана женщина😻 Горяча и бешена🤤🥰
- Самая идеальная фигура🤯❤️😻😻😻
- Лето становится лучше с Вашими фотографиям
- Ой красотки купальник каждый день новый 😬 и все идут 😍
- На второй фото пальма выглядит как большая корона, так классно 👑👱🏼♀️
- Какой же это не лёгкий труд, хорошо выглядеть🌞🌹, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила ягодицы в купальнике.
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