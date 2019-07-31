Артистка продемонстрировала длинные ноги и получила множество восторженных комментариев в Сети.

Лобода показала идеальную фигуру на пляже ivona.bigmir.net

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Певица Светлана Лобода, которая не так давно показывала упражнения для поддержания фигуры, продемонстрировала эту самую фигуру во всей красе. Артистка выставила в Инстаграм несколько пляжных фото - на них Ло позирует в раздельном купальнике с голубо-желтым орнаментом. Снимки сделаны с такого ракурса, что и без того длинные ноги певицы, кажутся еще выше.

Отдыхаю весь день и работаю всю ночь, - подписала Светлана.

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Поклонники похвалили фигуру Лободы и отметили, что поддерживать себя в хорошей форме - тяжелый труд.

Главное-на носочках!😂❤️

Вот я вижу фоточку, а на ней красоточка 🔥

Тропикана женщина😻 Горяча и бешена🤤🥰

Самая идеальная фигура🤯❤️😻😻😻

Лето становится лучше с Вашими фотографиям

Ой красотки купальник каждый день новый 😬 и все идут 😍

На второй фото пальма выглядит как большая корона, так классно 👑👱🏼‍♀️

Какой же это не лёгкий труд, хорошо выглядеть🌞🌹, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила ягодицы в купальнике.