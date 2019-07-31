С длинными волосами: Олег Винник показал, как выглядел в юности

Певец Олег Винник опубликовал архивное фото по случаю своего дня рождения.

В среду, 31 июля, популярный украинский исполнитель, любимец публики Олег Винник отпраздновал свой 46-й день рождения. В честь праздника артист решил показать своим поклонникам, как он выглядел до того, как стал известным.

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На своей странице в Instagram Винник опубликовал архивное фото из юности. На снимке певец позирует с популярной в восьмидесятые прической. Олег запечатлен в клетчатой рубашке с короткой челкой и длинными волосами пепельного оттенка.

В описании к редкому кадру певец не уточнил, в каком году он был сделан. Но отметил, что он с каждым годом все больше ощущает вкус жизни.

“Не важливо, скільки тобі років. Важливо – на скільки ти себе відчуваєш. З кожним роком з усе більшою насолодою відчуваю смак життя“, - написал Олег Винник.

Подписчики принялись активно комментировать архивный снимок и поздравлять Винника с днем рождения.

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“Ты сейчас выглядишь лучше, Олег))“, “Такий постер міг висіти в моєї мами в кімнаті в 87му“, “Вау! Оце ви нас потішили! Таким ми вас ще не бачили. Ще раз вітаю вас із Днем народження! Будьте завжди молоді душею і тілом та тіште нас новими хітами, а ми віддячимо, як завжди своєю любов'ю“, “С Днем рождения, наш Король вовчиць!“, “Щастя наше, з Днем Народження! Многая літа“, - написали фанаты певца.

Ранее Олег Винник очаровал поклонниц снимком из бассейна.