С длинными волосами: Олег Винник показал, как выглядел в юности
В среду, 31 июля, популярный украинский исполнитель, любимец публики Олег Винник отпраздновал свой 46-й день рождения. В честь праздника артист решил показать своим поклонникам, как он выглядел до того, как стал известным.
Читай также: День рождения Олега Винника: Самые неожиданные образы певца
На своей странице в Instagram Винник опубликовал архивное фото из юности. На снимке певец позирует с популярной в восьмидесятые прической. Олег запечатлен в клетчатой рубашке с короткой челкой и длинными волосами пепельного оттенка.
В описании к редкому кадру певец не уточнил, в каком году он был сделан. Но отметил, что он с каждым годом все больше ощущает вкус жизни.
“Не важливо, скільки тобі років. Важливо – на скільки ти себе відчуваєш. З кожним роком з усе більшою насолодою відчуваю смак життя“, - написал Олег Винник.
Подписчики принялись активно комментировать архивный снимок и поздравлять Винника с днем рождения.
Читай также: Олег Винник, Потап и Оля Цибульская рассказали о своем отношении к соцсетям
“Ты сейчас выглядишь лучше, Олег))“, “Такий постер міг висіти в моєї мами в кімнаті в 87му“, “Вау! Оце ви нас потішили! Таким ми вас ще не бачили. Ще раз вітаю вас із Днем народження! Будьте завжди молоді душею і тілом та тіште нас новими хітами, а ми віддячимо, як завжди своєю любов'ю“, “С Днем рождения, наш Король вовчиць!“, “Щастя наше, з Днем Народження! Многая літа“, - написали фанаты певца.
Ранее Олег Винник очаровал поклонниц снимком из бассейна.
Полная версия правил