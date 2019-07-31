Ведущая выставила фото в бикини, сделанное во время съемок нового проекта .

"Обсуждайте природу": Леся Никитюк засветила аппетитные ягодицы instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк поразила Сеть обнаженными ягодицами. В Инстаграм звезда добавила фото в салатовом бикини. Леся стоит в воде боком к камере, а откровенный низ купальника открывает взору аппетитные ягодицы Никитюк.

Пока мы снимаем проект о котором мечтали 3 года...можете пообсуждать природу на фото😁, - написала ведущая.

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Многие фолловеры похвалили формы Леси, однако большинство отметило, что Леся теряет свою индивидуальность и следует нелепой моде, диктующей показывать все.

Этим летом я увидела *опы всех блогеров на которых подписана..

Эх, Леся) жаль, теряете индивидуальность ... становитесь как все)

Жопаграм, а не инстаграм👎🏻

Леді Ле,гріх не показати таку попу,але іх настільки багато...,-не втрачай свою індивідуальність, бо тебе полюбили не за це) P.S.Будь не така, як всі❤️

Жуть........деградация 21 века

Только *опа и осталась) по другому никак к себе внимания не привлечь!? - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что британская модель очаровала снимком в мини-бикини.