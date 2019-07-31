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"Обсуждайте природу": Леся Никитюк засветила аппетитные ягодицы

Комментариев: 3
Ведущая выставила фото в бикини, сделанное во время съемок нового проекта .

"Обсуждайте природу": Леся Никитюк засветила аппетитные ягодицы
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк поразила Сеть обнаженными ягодицами. В Инстаграм звезда добавила фото в салатовом бикини. Леся стоит в воде боком к камере, а откровенный низ купальника открывает взору аппетитные ягодицы Никитюк.

Пока мы снимаем проект о котором мечтали 3 года...можете пообсуждать природу на фото😁, - написала ведущая.

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Многие фолловеры похвалили формы Леси, однако большинство отметило, что Леся теряет свою индивидуальность и следует нелепой моде, диктующей показывать все.

  • Этим летом я увидела *опы всех блогеров на которых подписана..
  • Эх, Леся) жаль, теряете индивидуальность ... становитесь как все)
  • Жопаграм, а не инстаграм👎🏻
  • Леді Ле,гріх не показати таку попу,але іх настільки багато...,-не втрачай свою індивідуальність, бо тебе полюбили не за це) P.S.Будь не така, як всі❤️
  • Жуть........деградация 21 века
  • Только *опа и осталась) по другому никак к себе внимания не привлечь!? - отметили в Сети.

Ранее мы писали, что британская модель очаровала снимком в мини-бикини. 

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Теги: Леся Никитюк, фото в купальниках
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  01.08.2019, 11:17
Оценка:  0
русский
Даже Я педобир в 3 поколении смачно пердю бздю и рыгаю при ее виде... селобыдло. Все что я слышу когда она говорит это - ииигого ииигага. Какие аппетитные какие ягодицы. Хватит эту зловонную пихать! Залп квашеной капусты вам в нос гыгыгы
trgvm1    01.08.2019, 11:13
Оценка:  0
trgvm1
а мне нравиться а те кто критикуют пусть покажут свои фото
гость  (аноним)  01.08.2019, 11:08
Оценка:  +1
гость
Да хватит уже писать про это СЕЛО, где вы там мля аппетитные ягодицы увидели. Никитюк и сексуальность это два антонима.
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